Зайнутдинов - худший? Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией

Портал WhoScored.com
, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия игроков сборной Казахстана
в матче Лиги наций
с командой Албании
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча группы 4 лиги С прошла в Алматы и закончилась
со счетом 0:0.
Лучшим игроком в составе сборной Казахстана стал защитник Темирлан Ерланов
с оценкой 8,2, который выбил мяч
из пустых ворот. К слову, он же признан и лучшим игроком всего матча.
Наименьшую оценку в казахстанской сборной - 6,0 - получил дебютант Айбар Жаксылыков
, вышедший на поле на 86-й минуте. Бахтиер Зайнутдинов
, которого он заменил, отыграл на 6,9.
Следующий матч подопечные Михала Билека
проведут на выезде - 15 октября против Беларуси, которая сыграла вничью
с Литвой (2:2).
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