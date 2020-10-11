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Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций

Игра прошла в Алматы.

Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций
Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Сборные
19
Лига наций УЕФА
Групповой этап
Казахстан - Албания 0:0

Турнирная таблица
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Албании в рамках группового этапа Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд состоялась на Центральном стадионе Алматы и завершилась со счетом 0:0. При этом в начале второго тайма гости могли открыть счет, когда Армандо Броя перекинул Стаса Покатилова, но защитник Темирлан Ерланов выбил мяч из пустых ворот.

После этой игры Казахстан и Албания имеют по четыре очка, но команда Михала Билека по дополнительным показателям занимает первое место в отборочной группе.

Позднее, в 22:00 по времени Нур-Султана, состоится матч между сборными Литвы и Беларуси (у команд по три очка).

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Албания Лига наций Билек Михал
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