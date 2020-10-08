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Без вратаря "Лацио" и капитана из "Наполи". Как сборная Казахстана может воспользоваться потерями Албании в Лиге наций

Команды сыграют в Алматы 11 октября.

Без вратаря "Лацио" и капитана из "Наполи". Как сборная Казахстана может воспользоваться потерями Албании в Лиге наций
Капитан сборной Албании Элсейд Хюсай (справа). Фото: Reuters
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Казахстана по футболу в предстоящем матче с Албанией в Лиге наций имеет шансы на положительный исход. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, благодаря чему такая вероятность возросла.

В преддверии матча с Казахстаном итальянский наставник албанцев Эдоардо Рейя столкнулся с кадровыми проблемами, имеющими не точечный характер, а грозящий отсутствием ряда игроков.


По сообщениям албанских СМИ, новая вспышка коронавируса в Европе вынудила некоторые клубы запретить игрокам покидать страны. Список от албанских журналистов выглядит так: Этрит Бериша (СПАЛ, Италия), Эльсеид Хюсай ("Наполи", Италия), Илбер Рамадани ("Вейле", Дания), Флориан Камбери ("Санкт-Галлен", Швейцария), Линдон Селяхи ("Твенте", Нидерланды) и Клаус Гьясула ("Гамбург", Германия). Также отмечается, что нападающий "Ювентуса" Джакомо Вриони надеется получить разрешение и присоединиться к команде.

Кроме того, проблемы со здоровьем испытывают основной вратарь Томас Стракоша ("Лацио", Италия) и защитник Йон Мерсинай ("Локомотива", Хорватия). Вместо Стракоши тренерский штаб уже вызвал Албана Ходжу из местного "Партизани" и Гентиана Селмани, представляющего турецкий "Менеменспор".

Из перечисленных игроков наиболее серьезными для албанцев являются потери Стракоши, его сменщика - опытного Бериши, а также полевых игроков - защитника Хюсая, который является капитаном команды, и полузащитника Гьясулы.

Основной вратарь "Лацио" Стракоша сыграл в двух предыдущих матчах команды в Лиге наций против Беларуси и Литвы. Бериша также является основным в итальянском СПАЛе. Он более опытный по сравнению со Стракошей, у которого 14 матчей в составе сборной. Принял участие в 59 играх за национальную команду. В ее рядах он выступает с 2012 года.

На их фоне Ходжа и Селмани имеют весьма скромный послужной список в международной карьере. Первый в свои 32 года сыграл в составе сборной всего три матча, в которых пропустил семь мячей, при этом команда в этих встречах не смогла победить. 22-летний Селмани приглашался ранее в сборную, но так и не дебютировал за нее.

Хюсай, помимо того, что выполняет ключевые роли в обороне сборной Албании, также является значительной фигурой в "Наполи". Его отсутствие в национальной команде обусловлено случаями заражения футболистов итальянского клуба коронавирусом, из-за чего 26-летний игрок, не фигурирующий в этом списке, не был вызван на предстоящие матчи. 



Гьясула впервые появившийся в составе национальной команды в прошлом году, стал ключевым игроком команды, сыграв в ее составе семь матчей.

Примечательно, что в игре с Литвой его ошибка стала ключевой. Полузащитник "Гамбурга", отдавая пас своему вратарю, снабдил передачей игрока гостей, после чего состоялся единственный гол. К слову, в этот же день Гафуржан Суюмбаев в матче Казахстан - Беларусь ассистировал сопернику, и этот эпизод определил исход встречи в пользу белорусской сборной.

Тем не менее потеря Хюсая, Гьясулы, а также двух вратарей может иметь если не решающее, то очень большое значение в определении исхода предстоящего матча.



Что касается остальных действующих лиц в составе албанской сборной, то в списке приглашенных на матчи с Казахстаном и Литвой нет Соколя Чикалеши. Полузащитник турецкого "Коньяспора" отличился в игре с Беларусью, но после этого не появлялся в рядах сборной. Другой автор гола в этой встрече Кеиди Баре из испанского "Эспаньола" вызван на предстоящие игры.

В предыдущих встречах, помимо Чикалеши и Баре, в середине поля играли Лоренц Траши ("Аль-Кадисия", Кувейт), Амир Абраши ("Фрайбург", Германия), Казим Лячи ("Аяччо", Франция) и Армандо Садику ("Эрзурумспор", Турция). В атаке незыблемой выглядит позиция Рея Маная из "Барселоны", создававшего проблемы защитникам белорусов и литовцев, но так и не сумевшего отличиться.

Албанцы продолжают считаться фаворитами нашей группы, даже несмотря на кадровые проблемы и сенсационное поражение на своем поле от Литвы во втором туре.

Впрочем, потери соперника выглядят немаловажным фактором, за счет которого подопечные Михала Билека имеют шансы на положительный результат в матче. Сюда же стоит добавить возможность понизить цену ошибки, из-за которой команда проиграла Беларуси. Сделать это можно, только набрав очки с Албанией, желательно максимальное их количество.

Отметим, что тренерский штаб сборной Казахстана также объявил список игроков, вызванных на матчи с Албанией и Беларусью. Билек из-за коронавируса не сможет рассчитывать на Яна Вороговского, выступающего за бельгийский "Беерсхот".

Матч Казахстан - Албания пройдет 11 октября в Алматы. Начало игры - в 19:00.

После двух туров Лиги наций в дивизионе С в группе четыре все команды - Албания, Казахстан, Беларусь и Литва - набрали по три очка.

 

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Метки:
Лига наций Барселона Ювентус Наполи ФК Италия Сборная РК по футболу Албания Билек Михал Вороговский Ян Коронавирус

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