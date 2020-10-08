Без вратаря "Лацио" и капитана из "Наполи". Как сборная Казахстана может воспользоваться потерями Албании в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу в предстоящем матче с Албанией в Лиге наций имеет шансы на положительный исход. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, благодаря чему такая вероятность возросла.
В преддверии матча с Казахстаном итальянский наставник албанцев Эдоардо Рейя столкнулся с кадровыми проблемами, имеющими не точечный характер, а грозящий отсутствием ряда игроков.
Примечательно, что в игре с Литвой его ошибка стала ключевой. Полузащитник "Гамбурга", отдавая пас своему вратарю, снабдил передачей игрока гостей, после чего состоялся единственный гол. К слову, в этот же день Гафуржан Суюмбаев в матче Казахстан - Беларусь ассистировал сопернику, и этот эпизод определил исход встречи в пользу белорусской сборной.
Тем не менее потеря Хюсая, Гьясулы, а также двух вратарей может иметь если не решающее, то очень большое значение в определении исхода предстоящего матча.
Что касается остальных действующих лиц в составе албанской сборной, то в списке приглашенных на матчи с Казахстаном и Литвой нет Соколя Чикалеши. Полузащитник турецкого "Коньяспора" отличился в игре с Беларусью, но после этого не появлялся в рядах сборной. Другой автор гола в этой встрече Кеиди Баре из испанского "Эспаньола" вызван на предстоящие игры.
В предыдущих встречах, помимо Чикалеши и Баре, в середине поля играли Лоренц Траши ("Аль-Кадисия", Кувейт), Амир Абраши ("Фрайбург", Германия), Казим Лячи ("Аяччо", Франция) и Армандо Садику ("Эрзурумспор", Турция). В атаке незыблемой выглядит позиция Рея Маная из "Барселоны", создававшего проблемы защитникам белорусов и литовцев, но так и не сумевшего отличиться.
Албанцы продолжают считаться фаворитами нашей группы, даже несмотря на кадровые проблемы и сенсационное поражение на своем поле от Литвы во втором туре.
Впрочем, потери соперника выглядят немаловажным фактором, за счет которого подопечные Михала Билека имеют шансы на положительный результат в матче. Сюда же стоит добавить возможность понизить цену ошибки, из-за которой команда проиграла Беларуси. Сделать это можно, только набрав очки с Албанией, желательно максимальное их количество.
Отметим, что тренерский штаб сборной Казахстана также объявил список игроков, вызванных на матчи с Албанией и Беларусью. Билек из-за коронавируса не сможет рассчитывать на Яна Вороговского, выступающего за бельгийский "Беерсхот".
Матч Казахстан - Албания пройдет 11 октября в Алматы. Начало игры - в 19:00.
После двух туров Лиги наций в дивизионе С в группе четыре все команды - Албания, Казахстан, Беларусь и Литва - набрали по три очка.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне