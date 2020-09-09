Драма с Исландией и разгром Польши. Топ-5 самых ярких побед молодежной сборной Казахстана по футболу

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Молодежная сборная Казахстана вырвала победу в гостях у сверстников из Израиля, в матче отборочного турнира Евро-2021 и напомнила о самых ярких выигранных поединках в истории команды. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как и когда "молодежка" добивалась этих успехов.
Казахстан - Турция 2:1 (7 июня 2005 года)
В дебютном под эгидой УЕФА отборе на чемпионат Европы молодежная сборная выступала в группе вместе со сверстниками из Дании, Турции, Греции, Украины, Албании и Грузии.
В 12 матчах казахстанцы одержали две победы, одну игру завершили ничьей и проиграли девять встреч, заняв последнюю строчку в группе. Самой запоминающейся стала победа над Турцией в Алматы, одержанная 7 июня 2005 года. Авторами голов в составе казахстанской сборной стали Алексей Шакин и Владимир Яковлев. Причем Яковлев отличился на последней минуте игры.
Казахстан - Польша 3:0 (19 августа 2008 года)
В отборочном турнире на Евро-2009 молодежная сборная Казахстана играла в одной группе с командами Испании, России, Польши и Грузии. Победу в Алматы над поляками в августе 2008 года можно расценивать как сенсацию.
Подопечные Бернда Шторка выиграли у соперника со счетом 3:0. Дубль на счету Таната Нусербаева. Еще один гол забил Ерзат Кенбаев. В том отборе казахстанцы расположились на предпоследнем месте в группе, обойдя Грузию.
Казахстан - Болгария 2:0 (2 апреля 2009 года)
В отборочном турнире молодежного чемпионата Европы 2011 года сборная Казахстана попала в компанию сверстников из Швеции, Израиля, Черногории и Болгарии.
Здесь удалось также занять предпоследнее место в группе, обойдя лишь болгар. Во многом это получилось за счет победы в очном матче в апреле 2009 года в Алматы со счетом 2:0. По голу на счету Сабырхана Ибраева и Вячеслава Эрбеса.
Казахстан - Исландия 3:2 (5 марта 2014 года)
Отбор на молодежный чемпионат Европы 2015 года первый, когда сборная Казахстана сумела подняться выше предпоследнего места. Тогда наша команда выступала в группе с Францией, Исландией, Арменией и Беларусью. На счету казахстанцев в том цикле три победы в восьми матчах, в том числе и над Исландией, которая едва не вышла на Евро-2015.
В рамках нынешней квалификации на чемпионат Европы сборная Казахстана продемонстрировала мощный старт. Сначала казахстанцы, руководимые еще Александром Москаленко, обыграли на выезде команду Фарерских островов (3:1), а завершили турне победой над Черногорией.
До вчерашнего успеха в Израиле победа над Черногрией была последней для нашей сборной в отборе на Евро-2021.
Отметим, что после победы над Израилем казахстанская "молодежка" с десятью очками занимает третье место в отборочной группе. Лидируют испанцы, у которых 16 баллов. Подопечным Алмаса Кулшинбаева осталось провести три матча. 8 октября казахстанцы примут Серверную Македонию, а через пять дней встретятся на выезде с Испанией. 17 ноября в заключительном туре сыграют на своем поле с командой Фарерских островов.
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