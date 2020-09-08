Экс-игрок сборной Казахстана заступился за Суюмбаева после привоза в матче Лиги наций

Бывший голкипер сборной Казахстана Давид Лория
выразил слова поддержки защитнику Гафуржану Суюмбаеву
, допустившему роковую ошибку в матче Лиги наций
с Беларусью (1:2).
Эпизод случился на 86-й минуте при счете 1:1. Суюмбаев неудачно выбросил аут, Виталий Лисакович перехватил мяч, обыграл Стаса Покатилова и закатил мяч в пустые ворота. В итоге сборная Казахстана потерпела первое поражение
в Лиге наций, а Беларусь одержала первую победу.
"Вон из сборной! Позорище!". Фанаты атаковали страницу Суюмбаева в Instagram после привоза, и он удалил ее
"Хочу обратиться ко всем казахстанским болельщикам. Мы все вчера были расстрены поражением нашей сборной. Но после игры началась настоящая травля нашего защитника Гафуржана Суюмбаева. Это неправильно!
Друзья, я скажу банальные вещи. Но ошибки допускают все, и великие ошибаются. Без этого футбол невозможен. Давайте поддержим нашего парня! Нельзя делать его крайним. Нельзя забывать все его предыдущие матчи. Гафур всегда бился и будет биться за нашу сборную!
Проигрывает и выигрывает команда, а не один игрок. Всегда! Гафур, это сделает тебя сильнее. Мы все через это проходили. Держись!", - написал Лория в Instagram.
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