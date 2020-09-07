Читатели Vesti.kz выбрали лучшего игрока сборной Казахстана в матче Лиги наций с Литвой

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Всего проголосовало более 400 человек. Зайнутдинов одержал уверенную победу, набрав 39 процентов голосов. На втором месте оказался капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан (18 процентов), замкнул тройку лидеров защитник бельгийского "Беерсхота" Ян Вороговский (14 процентов).
Далее расположились Гафуржан Суюмбаев (девять процентов), Исламбек Куат (семь процентов), Нуралы Алип (шесть процентов). Стас Покатилов, Марат Быстров и Александр Марочкин набрали по два процента, Сергей Малый - один.
Добавим, что сборная Казахстана выиграла стартовый матч Лиги наций у Литвы со счетом 2:0. Голы забили Бахтиер Зайнутдинов и Исламбек Куат.
7 сентября сборная Казахстана сыграет второй матч в Лиге наций в Алматы. Соперником станет Беларусь (20:00 по времени Нур-Султана), а герой встречи с Литвой Зайнутдинов может пропустить игру из-за травмы.
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