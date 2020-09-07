"Соперник постарается увезти очки отсюда". Игрок сборной Казахстана - о первом домашнем матче в Лиге наций

Полузащитник сборной Казахстана Максим Федин
в интервью пресс-службе
КФФ рассказал о победе над сборной Литвы
в рамках первого тура Лиги наций
, а также о предстоящей игре второго тура против Беларуси
.
- Максим, наша сборная смогла увезти три очка из Вильнюса. Тяжело далась та победа?
- Мы изначально ставили задачу - выиграть, поэтому настраивались на сложнейший поединок. Знали, что команда Литвы имеет ряд высококлассных исполнителей в своем составе. Тренерский штаб тщательно разобрал соперника и подобрал тактику, по которой мы старались играть. Рады, что смогли сделать это и одержали первую победу в нынешней Лиге наций.
- Кого-то персонально выделить в составе литовцев могли бы?
- Думаю, нет. Они прежде всего сильны как команда. Это сплоченный коллектив, способный отобрать очки у любого соперника.
- Когда вы выходили на поле по ходу матча, какую цель для себя ставили?
- Старался обострять игру впереди, чтобы создавать проблемы сопернику. Тренерский штаб дал мне указания, которым я и следовал.
- Со стороны показалось, что газон в Вильнюсе был не самого высокого качества. Стало ли это проблемой для нашей сборной?
- Особого дискомфорта это не доставило, даже несмотря на то, что газон искусственный. Все-таки в Казахстане на разных покрытиях приходится играть - и на натуральном, и на искусственном.
- Впереди - игра с Беларусью. Какие мысли возникают в голове?
- Соперник проиграл в первом туре Албании и наверняка постарается увезти очки отсюда. Думаю, матч будет крайне интересным. Постараемся сыграть успешно и пополнить копилку очередными баллами.
- Что для вас - выступление в майке национальной сборной?
- Сборная - это то, к чему стремится любой футболист. Ради нее мы ставим цели, работаем, чтобы защищать честь нашей страны. Всегда с радостью приезжаем в национальную команду и выкладываемся на поле без остатка. Когда играет гимн страны, испытываешь непередаваемые ощущения.
- Находясь в Литве, чувствовали ли поддержку, которую оказывали вам болельщики?
- Конечно. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за это от лица всей команды. Мы знали, что на Родине нас ждут и надеются на хороший результат. Хотели порадовать их победой. Еще раз спасибо!
Матч Беларусь - Казахстан пройдет 7 сентября в Алматы. Начало - в 20:00 по времени Нур-Султана.
В первом туре Казахстан в гостях победил
Литву (2:0), после чего с тремя очками расположился на втором месте в четвертой группе дивизиона С, литовцы - на последнем, четвертом. Беларусь проиграла
на своем поле Албании (0:2) и оказалась на третьей строчке, албанцы, соответственно, стали лидерами квартета.
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