Капитан сборной Литвы нашел объяснение поражению от Казахстана в матче Лиги наций

Капитан сборной Литвы по футболу Федор Черных
прокомментировал поражение от Казахстана
в матче Лиги наций
. Его слова приводит пресс-служба КФФ.
"Интересная, боевая игра. Моменты были у обеих команд. Считаю что сборная Казахстана забила свои моменты, а нам где-то не повезло. А так, примерно равный матч. Поздравляю Казахстан с победой. У соперника все быстрые, техничные ребята, хорошо владели мячом, очень добротная команда", - сказал Черных после игры.
Напомним, встреча команд прошла 4 сентября в Вильнюсе и завершилась
со счетом 2:0 в пользу гостей. Видео голов можно посмотреть здесь
.
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