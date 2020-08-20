"Тусау кесер для Криштиану". Как Роналду дебютировал за сборную в матче с Казахстаном

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Тусау кесер для Криштиану". Как Роналду дебютировал за сборную в матче с Казахстаном

Португальцы с трудом обыграли нашу национальную команду.

"Тусау кесер для Криштиану". Как Роналду дебютировал за сборную в матче с Казахстаном
Фото: globallokpess.com©
Новости спорта Футбол Сборные
0

17 лет назад сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч против Португалии. Это была первая для нашей национальной команды встреча с соперником такого уровня. В составе португальцев в той игре дебютировал Криштиану Роналду. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что предшествовало этой встрече и как она сложилась для сборной Казахстана.

Матч с португальцами стал для национальной команды седьмым после перехода в УЕФА. Смена прописки произошла после того, как состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2004, соответственно дебют сборной Казахстана в официальных турнирах под эгидой организации был отложен до осени 2004 года.


Подбирая соперников для товарищеских матчей, руководство Футбольного союза Казахстана руководствовалось турнирными проекциями, смоделировав выступление в отборочной группе - от сильных команд к более слабым. В соперниках значились Латвия, Эстония (2002 год), Мальта, Фареры, Польша и Португалия (2003). Ранее, в матчах с Латвией, а также дважды с Фарерами и Польшей, наша сборная уступила. С Эстонией и Мальтой были ничьи. Португальцы, готовившиеся к домашнему чемпионату Европы, запланировали игру в городе Шавиш, что на севере страны, неподалеку от границы с Испанией. 

Встреча прошла 20 августа, но в Казахстане по телевидению была показана только в повторе, 23 августа.

Криштиану Роналду вспомнил о дебюте за сборную Португалии в матче с Казахстаном

Главный тренер португальцев Луис Фелипе Сколари выбрал на игру следующий состав: Рикардо, Мигель, Фернанду Мейра, Фернанду Коуту, Руй Жоржи, Коштинья, Угу Виана, Руй Кошта, Деку, Фигу и Паулетта.

Леонид Пахомов, ставший главным тренером сборной Казахстана в декабре 2002 года, выпустил с первых минут следующих игроков: Юрий Новиков в воротах, в обороне Ренат Дубинский, Виталий Артемов и Игорь Солошенко в центре, а на флангах Самат Смаков слева и Андрей Шкурин справа. В средней линии сыграли Андрей Карпович, Евгений Ловчев, Нурбол Жумаскалиев и Андрей Богомолов. Роль единственного форварда досталась Алибеку Булешеву, который в одном из эпизодов не реализовал выход на один на один.

В первом тайме нашим футболистам удалось сохранить ворота в неприкосновенности. В начале второй половины матча на 46-й минуте 18-летний Роналду вышел на замену вместо Руя Кошты. Его дебют вполне удался: новичок "Манчестер Юнайтед" прилично обострял игру и не раз ставил оборону гостей в тупик, применял свой богатый технический арсенал и демонстрировал высокие скорости. Он был признан лучшим игроком матча. 

А единственный гол в матче - на счету Симао Саброзы, в которого на 64-й пришелся вынос Солошенко. Мяч после отскока от португальца перелетел через Новикова.

Как оказалось, сам Роналду узнал о вызове в сборную от матери, а второе поздравление получил от агента Жорже Мендеша.

"Это было прекрасное время в моей жизни. Все это происходило со мной. Я был счастлив и горд, а также благодарен тренеру сборной. О вызове мне сказала мама по телефону, а уже после нее позвонил Жорже Мендеш", - сказал Роналду.

Перед матчем Бяков спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?", а потом забивал - Лория

"Мы очень обрадовались, что наша федерация смогла договориться с такой командой сыграть товарищеский матч", - вспоминает Смаков. - Помню Криштиану, хотя тогда его за пределами Португалии мало кто знал. Естественно, на родине и среди болельщиков "Спортинга" он был более узнаваемым, его на тот момент "Манчестер Юнайтед" только купил.

Видно было по трибунам, которые его шумно встречали, что это восходящая звезда Португалии. Мы ему сделали тусау кесер (казахский обряд в честь первого шага ребенка - прим. Vesti.kz).

По игре уже было видно, что Роналду может стать большой звездой, хотя тогда у португальцев и без него хватало сильных футболистов, Фигу, Паулетта и другие. Несмотря на это, я бы не сказал, что у нас дрожали колени. Конечно, каждая игра волнительная, но после стартового свистка не думаешь об этом.
Что касается того, кто самый опасный из соперников, то отмечу Фигу и Деку. Я играл слева в защите, против меня действовали Фигу и Мигель. При этом Фигу постоянно менял фланги.

Гол пропустили курьезный - мяч катился к Юре Новикову, он крикнул "я", Игорек Солошенко, видимо, не услышал и начал выбивать, попал в Симау Саброзу и мяч перелетел через вратаря.

Это особенная игра. Тогда и сборная была другой, потом, в последующих играх с Португалией, выступали другие футболисты", - сказал Смаков





Отметим, что сейчас 35-летний Роналду со 164 матчами и 99 голами является рекордсменом по количеству игр и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. В ее составе он выиграл чемпионат Европы-2016, доходил до финала Евро-2004, становился бронзовым призером Евро-2012 и играл на четырех чемпионатах мира - в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Против сборной Казахстана Роналду после дебюта провел еще два матча в рамках отборочного турнира Евро-2008. В ноябре 2006 года он забил гол в Коимбре. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. А в октябре 2007 года на его счету победный гол в Алматы. Тогда португальцы выиграли со счетом 2:1. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚽Зачем эта Лига чемпионов, когда рядом любовь!????‍❤️‍????‍???? ????Криштиану Роналду встретил Джорджину Родригес летом 2016 года. Их первая встреча состоялась в бутике Gucci, где Джорджина работала консультантом. ????Через несколько дней они вновь увиделись на другом мероприятии бренда. И именно там будущая пара смогла пообщаться в расслабленной атмосфере и вдали от рабочей обстановки. ????Впервые о романе Роналду и Родригес заговорили в декабре 2016 года, когда пару заметили во время матча "Реала" с "Депортиво". Позже они появились вместе в одном из модных салонов Мадрида и в парижском Диснейленде. ????????Роналду - португалец, а Родригес - аргентинка???????? Её папа, кстати, был футболистом и играл в низших лигах Аргентины и Испании. ????В конце весны 2017 года появились слухи о беременности Джорджины, которые позже подтвердил сам Роналду и фотографии папарацци. В начале августа испанское издание Mundo Deportivo сообщило, что пара ждет девочку. ????‍????‍????12 ноября португальская звезда футбола стал отцом в четвертый раз. У пары родилась дочь, которую назвали Алана Мартина. ????В ноябре 2018 года в прессе появились слухи, что футболист сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, но свадьба, которая должна стать одной из самых пышных, не состоялась до сих пор. ????Были слухи, что у Криштиану и Джорджины была тайная свадьба, но этому нет никакого подтверждения. ????В одном из интервью Родригес рассказала, как проходят ее типичные семейные будни. Звездная мама начинает свой день с того, что будит детей и готовит им завтрак, затем немного играет с малышами, кормит их обедом и отдыхает. После этого Джорджина отправляется в спортзал и в спа-центр, а вечера обычно проводит с Криштиану у телевизора. ????"Как же мне повезло", - подписала Джорджина один из последних постов в своем Instagram. На одном из фото пара целуется. И каждый из них заявляет, что это была любовь с первого взгляда. Любите и будьте любимы! ⚽В прошедшем сезоне "Ювентус" Роналду в очередной раз стал чемпионом Италии. А в Лиге чемпионов "Ювентус" добрался лишь до стадии 1/8 финала, где сенсационно проиграл "Лиону". ????IG - georginagio

Публикация от Vesti.kz - Живи спортом ???????? (@vestikzsport)

Фото: Goal.com

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Сборная РК по футболу Португалия Смаков Самат УЕФА Чемпионат Европы по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
19:55
Футбол

"Тусау кесер для Криштиану". Как Роналду дебютировал за сборную в матче с Казахстаном
Сегодня
16:16
Футбол

Футболист "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций
Сегодня
13:24
Футбол

Полузащитник "Кайрата" вызван в сборную Черногории на матчи Лиги наций
Вчера
17:25
Футбол

Сборная Казахстана по футболу не будет лишена участия в Лиге наций
Вчера
17:14
Футбол

Бюджет ФИФА сокращен на 120 миллионов долларов
18 августа
14:39
Футбол

В ожидании топ-клубов. Как Вороговский дебютировал в большом бельгийском футболе
16 августа
21:13
Футбол

Перед матчем Бяков спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?", а потом забивал - Лория
15 августа
12:00
Футбол

Игрок московского ЦСКА отказался выступать за сборную перед матчем с Казахстаном в Лиге наций
14 августа
20:07
Футбол

Гуральски из "Кайрата" вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций
14 августа
19:22
Футбол

Футболисты "Астаны" и "Жетысу" вошли в расширенный состав Беларуси на матч с Казахстаном в Лиге наций
13 августа
16:36
Футбол

Александр Меркель провел два-три дня в камере после матча сборной Казахстана - журналист
13 августа
15:49
Футбол

"У него были амбиции играть за Россию". Боранбаев - о Жукове в сборной Казахстана и его скандальных высказываниях
30 июля
12:01
Футбол

Для сборной Казахстана нашли способ провести товарищеский матч перед стартом в Лиге наций
29 июля
23:20
Футбол

Казахстан получит 1,5 миллиона долларов от ФИФА из-за потерь от коронавируса
29 июля
16:11
Футбол

Мохамед Салах не сыграет с Казахстаном из-за коронавируса
27 июля
08:33
Футбол

Открывший Сейдахмета тренер узнал из СМИ о своем увольнении из сборной Казахстана
24 июля
23:28
Футбол

Драмы, позор и успех. Какой домашний стадион более фартовый для сборной Казахстана
24 июля
07:50
Футбол

36-летний экс-футболист "Кайрата" возглавил юношескую сборную Казахстана
22 июля
10:51
Футбол

Болельщикам разрешили доступ на первый матч сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
21 июля
11:56
Футбол

"Календарь складывается очень плотный". Билек - о проблемах сборной Казахстана, Лиге наций и товарищеском матче
18 июля
23:59
Футбол

Одноклубник казахстанца Зайнутдинова решил играть за сборную Армении
18 июля
13:08
Футбол

Казахстан и Черногория заключили соглашение о товарищеском матче по футболу
16 июля
17:41
Футбол

Какое место занимает сборная Казахстана в рейтинге ФИФА за июль
13 июля
14:30
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана по футболу попал в символическую команду чемпионата Словакии
10 июля
22:37
Футбол

Криштиану Роналду выбрал самый важный трофей в карьере
10 июля
20:50
Футбол

Сборная Казахстана по футболу не смогла перенести сорванный матч на осень
10 июля
15:00
Футбол

"Много будет значить для нас". Тренер сборной Черногории высказался о товарищеском матче с Казахстаном
9 июля
20:52
Происшествия

Экс-футболист сборной Сингапура разбился на мотоцикле
4 июля
12:00
Футбол

Сборная Черногории по футболу объявила о товарищеском матче с Казахстаном
27 июня
13:19
Футбол

Как Исламхан готовится к возвращению в футбол
22 ноября 2019
09:23
Футбол

Видеообзор матча отбора на Евро-2020 Шотландия - Казахстан (3:1)
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
13 сентября 2019
12:37
Футбол

Около матча Россия - Казахстан - 1:0
11 сентября 2019
19:00
Футбол

Видеообзор матча молодежной сборной Казахстана против Израиля
8 сентября 2019
11:03
Футбол

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Калининград на матч с Россией
6 сентября 2019
10:01
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед матчем отбора на Евро
11 июня 2019
20:51
Футбол

Фото с матча Казахстан - Сан-Марино
24 марта 2019
22:07
Футбол

Фото с матча Казахстан - Россия в отборе на Евро-2020
22 марта 2019
00:42
Футбол

Фото с победного матча сборной Казахстана над Шотландией в отборочном цикле Евро-2020
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика