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17-летний бразилец побил рекорды Пеле с Роналдо и вошел в историю

17-летний бразилец побил рекорды Пеле с Роналдо и вошел в историю
©instagram.com/cbf_futebol/

Нападающий "Палмейраса" Эндрик установил новый рекорд в сборной Бразилии по футболу, передают Vesti.kz.

17-летний форвард, принадлежащий мадридскому "Реалу", отличился в товарищеском матче против сборной Испании (3:3) спустя четыре минуты после выхода на замену.

В предыдущей игре за Бразилию Эндрик забил победный гол в ворота сборной Англии (1:0), также выйдя на замену.

Таким образом, Эндрик установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут за сборную Бразилии. Он превзошел Пеле, которому потребовалось 64 минуты, чтобы забить первые два гола за сборную Бразилии, и Роналдо - 529 минут.

Фото: instagram.com/cbf_futebol/

Добавим, что Эндрик стал самым молодым автором гола в истории сборной Бразилии со времен Роналдо, который забил дебютный мяч за национальную команду 4 мая 1994 года в товарищеском матче против Исландии (3:0) в возрасте 17 лет и 224 дней (Эндрик отличился в возрасте 17 лет и 246 дней).

Также Эндрик стал самым молодым игроком в истории "Уэмбли", который забил за сборную страны.

Эндрик - воспитанник "Палмейраса", в июле 2024 года, после того, как ему исполнится 18 лет, он перейдет в "Реал".

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Метки:
Бразилия Рекорд Футбол

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