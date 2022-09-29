"Вы - никто" и "мокрая крыса". Корейский чемпион NAIZA "наехал" на казахстанских бойцов

Новоиспеченный чемпион NAIZA в легчайшем весе Су Енг Ю (9-2) в жесткой форме обратился к своим потенциальным соперникам из Казахстана. В частности, досталось участникам Гран-при за шанс стать следующим претендентом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Несколько дней назад президент промоушена Нурбек Карабала предложил провести Гран-при четырем бойцам легчайшего веса. Если они договорятся между собой, то уже в следующем месяце Жуман Жумабеков (12-5) встретится с Елжаном Алиаскаром (9-3), а Еламан Шертаев (9-1) подерется с непобежденным Дастаном Амангельды (4-0).

Су Енг считает, что никто из них на данный момент не заслуживает статуса претендента:

"Здравствуйте! Это я, действующий чемпион NAIZA. После того, как я стал чемпионом, организация назвала имена противников для моей следующей защиты титула, а точнее, имена четверых. Однако после просмотра всех соперников ни один из них не заинтересовал меня, так как никто из них не заслуживает стать моим следующим вызовом.

Например, Жуман, бывший чемпион NAIZA. Например, если вы посмотрите на него, я не понимаю, как такой боец мог быть чемпионом, а в его недавнем бою по кулачке, несмотря на победу, он выглядел еще более жалким, как мокрая крыса, из-за чего его лицо невозможно узнать, и мне чуть не стало жалко этого парня.

Дальше предполагаемый претендент, который вышел в клетку после моего титульного боя, пытаясь получить поединок со мной. С его стороны это было просто неуважением, так как он даже не смог сделать вес, что является самой элементарной вещью, которую должен делать боец, а тем более чемпион. Поэтому я не хочу, чтобы имя этого парня даже упоминалось рядом со мной, пока он не докажет, что может сделать вес и показать мне, почему он заслуживает следующего титульного боя. Когда он поднялся в клетку, моей первой мыслью было, что любовь и уважение промоушена к своим бойцам находятся на самом высоком уровне, раз они позволили такому парню войти в клетку после всех его непрофессиональных поступков.

Оставшиеся два бойца (Алиаскар и Амангельды), которые были упомянуты, я даже не вижу ни малейшего значения в их именах, так как на данный момент они являются никем. Так что, как сказал президент NAIZA, я хочу увидеть Гран-при из четырех человек, победитель которого сразится со мной за пояс в начале следующего года. Спасибо", - заявил чемпион.

Напомним, что на последнем турнире NAIZA Су Енг победил казахстанца Айдына Кодека (12-5) и стал новым чемпионом лиги. Изначально кореец должен был биться в этом карде, но с другим соперником, а противником Кодека по титульному противостоянию должен был стать Шертаев.

Отметим, что это был вообще первый бой Су Енга в промоушене NAIZA.

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