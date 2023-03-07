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Тренер топового экс-чемпиона отреагировал на отмену боя с "Казахстанским Макгрегором"

Тренер топового экс-чемпиона отреагировал на отмену боя с "Казахстанским Макгрегором"
©instagram.com/fanil_mma/

Наставник азербайджанского бойца Наримана Аббасова (28-4) Шахрияр Аббасов высказался об отмене боя с Фанилем Рафиковым (21-6), известным как Казахстанский Макгрегор, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причина отмены поединка заключается в травме Рафикова.

Бой должен был пройти 18 марта в рамках турнира NAIZA 50 в Астане в СК "Жекпе Жек". Этот поединок должен был стать главным событием турнира.

"Вчера нам сказали, что Фаниль травмировался. Вроде бы бедро у него повреждено. Очень обидно, ведь времени до боя совсем мало оставалось. Чем человек вообще занимался в этот период?! В парах ведь на данном этапе уже не должен был стоять – надо было беречь себя, поединок совсем близок был. Как он умудрился травмироваться? Нариману пообещали дать на этот день другого соперника, но мы расстроены, конечно: готовились к одному оппоненту, драться нужно будет против другого", – сказал Аббасов.

Напомним, что Рафиков ранее владел чемпионским поясом лиги Naiza. Фаниль свой последний бой выиграл у бразильца Бонифация Сильвы. Соперник был отправлен в нокаут за 23 секунды.

Аббасов представлен в качестве экс-чемпиона лиги AMC Fight Night. В рамках турнира Dana White Contender Series он сражался за контракт с UFC, но, проиграв Исмаэлю Бонфиму, упустил возможность попасть в самый престижный промоушен.

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Метки:
Рафиков Фаниль MMA NAIZA Казахстан

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