Прямая трансляция турнира NAIZA 54 с боями непобежденных казахстанцев

Сегодня, 28 октября, в Ташкенте (Узбекистан) пройдет 54-й номерной ивент казахстанской бойцовского лиги NAIZA. В двух главных поединках вечера состоятся казахстанско-узбекистанские противостояния, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент начнется в 17:00 по времени Астаны. В главном поединке вечера казахстанец Самандар Рузматов (4-0) встретится с вышедшим на коротком уведомлении представителем Узбекистана Фарходжоном Машраповым (7-7).

В соглавном событии вечера представитель наилегчайшего веса Баглан Жаканша (4-0) подерется с Лазизхоном Узбековым (6-4).

Прямая трансляция ивента будет доступна ниже, а также на платформе Naiza.tv по подписке: