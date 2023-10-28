Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA Naiza
Комментарии

Прямая трансляция турнира NAIZA 54 с боями непобежденных казахстанцев

Прямая трансляция турнира NAIZA 54 с боями непобежденных казахстанцев
©NAIZA

Сегодня, 28 октября, в Ташкенте (Узбекистан) пройдет 54-й номерной ивент казахстанской бойцовского лиги NAIZA. В двух главных поединках вечера состоятся казахстанско-узбекистанские противостояния, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент начнется в 17:00 по времени Астаны. В главном поединке вечера казахстанец Самандар Рузматов (4-0) встретится с вышедшим на коротком уведомлении представителем Узбекистана Фарходжоном Машраповым (7-7).

В соглавном событии вечера представитель наилегчайшего веса Баглан Жаканша (4-0) подерется с Лазизхоном Узбековым (6-4).

Прямая трансляция ивента будет доступна ниже, а также на платформе Naiza.tv по подписке:

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
MMA NAIZA Казахстан Узбекистан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus