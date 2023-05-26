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Реклама Новости спорта MMA Naiza Сегодня 13:54 Комментарии Прямая трансляция турнира Naiza 51 с боем сестры Рахмонова ©instagram.com/rakhmonova Сегодня, 26 мая в Алматы пройдет 51-й номерной турнир бойцовской лиги NAIZA, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир на ADD Arena начнется в 18:00. В главном событии шоу чемпион промоушена в полутяжелом весе Олжас "Аю" Абзалиев (2-0) постарается защитить титул в поединке против опытного 38-летнего россиянина Артура Гусейнова (27-12-1). В соглавном поединке экс-чемпион Eagle FC Абдибаит Уулу Бусурманкул из Кыргызстана (14-4-1) встретится с обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Элвисом Мартинсом из Бразилии (7-1). Кроме того в предварительном карде выступит Сора Рахмонова (3-1) - младшая сестра звезды UFC Шавката Рахмонова. Ее соперницей будет чемпионка промоушена в минимальном весе россиянка Валерия Карыгина (5-6-1). 30-летняя россиянка еще ни разу не проигрывала под эгидой NAIZA. Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале промоушена. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NAIZA FIGHTING CHAMPIONSHIP (@naiza.mma) Поделиться в соц. сетях:













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