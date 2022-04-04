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"Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА

"Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА
©Naiza
Новости спорта MMA Naiza

В Алматы прошел очередной турнир бойцовской лиги Naiza Fighting Champiomship. И мало кто мог подозревать, что, помимо главных боев, зрителей ждет еще одна сенсация - объявление о завершении карьеры чемпиона легкого веса Ильдара Кудайбергенова (5-0). Корреспондент Vesti.kz оценил значение профессионального пути этого спортсмена как для него самого, так и для казахстанского спорта в целом, а также отметил, чем он запомнится поклонникам смешанных единоборств. 

32-летний Кудайбергенов вышел в клетку с неожиданной речью после окончания поединка между легковесами Магомедом Кабардиевым (8-0) и Валмиром Лазаром (19-8). Это противостояние завершилось брутальным нокаутом в исполнении Кабардиева.

Ильдар вошел в октагон, попросил микрофон и заявил, что "уступает дорогу молодым". Он обратился к лиге с просьбой организовать титульный поединок за вакантный пояс между Кабардиевым и своим экс-противником Фанилем Рафиковым (20-5).

"Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА. Фото 1

Зачем Кудайбергенов оставил пояс вакантным

Отчасти это можно связать с тем, что Магомед действительно заслужил титульный шанс, но подраться с Кудайбергеновым он не может. Бойцы представляют одну команду - Arlan MMA Pro Team, и в ней уже давно дали понять, что их файтеры драться друг против друга не станут.

На пресс-конференции перед турниром мы интересовались у Кабардиева: "Как же тогда вообще получить титульный шанс, если драться с Кудайбергеновым, являющимся чемпионом, не получится?" И на это "Казахстанский дагестанец" ответил с улыбкой, заявив, что сам не знает, как это может произойти.

Однако теперь у Магомеда есть все шансы побороться за пояс чемпиона, а в соперниках будет экс-обладатель пояса Рафиков. "Ногай" был чемпионом в 2021 году, но упустил статус в поединке с Кудайбергеновым, проиграв единогласным решением судей.

"Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА. Фото 2

Что мы можем сказать о значении его профессиональной карьеры

На профессиональном уровне Ильдар провел всего пять поединков, и кто-то скажет, что такое количество боев можно провести за один календарный год. Да, это так, но судьба у каждого своя, и у Кудайбергенова она особенная.

В 2011-м он дебютировал в ММА, а следующий поединок провел аж в 2020-м. Семь лет в местах не столь отдаленных, но фантастическое возвращение после этих жизненных трудностей.

Семь лет в тюрьме, возвращение и чемпионство. История лучшего легковеса NFC Ильдара Кудайбергенова

"Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА. Фото 3

Кудайбергенов доказал самому себе, что никогда не поздно следовать своему плану, ставить высокие задачи и достигать целей. Сдаваться - это не путь для таких сильных личностей, как Ильдар, а вот бороться до конца - это как смысл жизни. 

Доказав это себе, чемпион легкого веса не сразу успел понять, какой мотивацией стал для огромного количества других людей. Для тех, у кого в жизни куда больше проблем и преград, но которые уже готовы сдаться. Для тех, кто свернул с правильного пути, но мечтает в один прекрасный день вернуться на родную тропу. Не зря Кудайбергенова назвали "Казахстанским мотиватором", и здесь отсылка к известному российскому файтеру Марату Балаеву (12-3) по прозвищу "Мотиватор".

"Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА. Фото 4

В карьере Кудайбергенова бои - это лишь составная часть, но не основная. И здесь дело отнюдь не в славе или популярности, не в попадании UFC или в "нолике" в графе "поражения". Тут основное - вера в себя, целеустремленность и борьба с самим собой. 

Не стоит сомневаться, что у Ильдара еще будет много других целей за пределами клетки. Может быть, в профессиональном спорте он будет не всегда, но спорт в его жизни останется навечно. И сейчас Кудайбергенов решил, что пора достигать следующих целей.

Как и чем запомнится боец публике

Кудайбергенова запомнят не за эффектные нокауты или супердоминирующий стиль, уж тем более не за трешток и популярность в медиа. Его запомнят как мотиватора, как человека, который показал, что никогда не поздно достигать новых вершин, а вот сдаваться - это дело напрасное.

Глядя с этой точки зрения, можем сказать, что Ильдара даже в клетке запомнят как человека, как личность, а уже потом как бойца. И кажется, что такое признание для него самого куда более приятное и близкое по духу.

Свое дело в ММА Кудайбергенов сделал. Остается пожелать ему удачи в новых начинаниях и оставаться мотиватором всегда и везде. Как для себя, так и для окружающих!

"Пришел, увидел, победил". Чем запомнится карьера Ильдара Кудайбергенова в ММА. Фото 5

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Фото: Naiza©️

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Метки:
MMA Naiza FC Казахстан Рафиков Фаниль

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