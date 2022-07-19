Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта MMA Naiza

Автор:

Комментарии

Приключения американца на турнире Naiza: победа над казахом, сломанная рука и помощь обычных актауских парней

Приключения американца на турнире Naiza: победа над казахом, сломанная рука и помощь обычных актауских парней
©Naiza

Джозеф Хенл (12-4-1) - единственный американец, который выступил на турнире лиги Naiza в Актау. 38-летний ветеран стал уникальной личностью прошедшего ивента сразу по нескольким причинам. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

На первый взгляд, неприметный американский средневес бился уже во втором поединке турнира, можно сказать, в самом начале мероприятия. Его соперником по противостоянию в раскалявшемся от жары октагоне был 25-летний казахстанец Роман Жомарт (2-1).

Первый раунд выдался достаточно конкурентным. Благодаря преимуществу в антропометрии Джозефу удавалось работать на дистанции, а также здорово подключать левую ногу, которой он чередовал лоукики, мидлкики и хайкики. Но в одном из эпизодов Жомарт здорово поймал американца, отправив того в нокдаун.

Но во втором отрезке бойцы практически сразу оказались в партере, где навыки Хенла принесли ему результат. Американец, являющийся черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, закрыл замок на шее казахстанца и заставил того постучать в знак сдачи. 

Это было невероятное выступления для Хенла, ведь он не бился аж с ноября 2018-го, и в последние годы работает тренером в известном тайском зале Tiger Muay Thai. Там, между прочим, Джозеф часто занимается с казахстанскими бойцами, которые приезжают в это место. Он отметил, что есть немало хороших бойцов из числа тех, кого привозит казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

Сразу же после боя Джозефу понадобился доктор, так как было подозрение на перелом руки. По ошибке каких-то людей, которые не знали английского, вместо медпункта его отвели в пресс-центр к журналистам, и уже представители СМИ стали искать врача на турнире. В итоге Хенлу оказали первую медпомощь прямо в юрте, где сидели журналисты.

Спустя несколько часов, Хенл вновь оказался в пресс-центре. Как оказалось, его отправили в госпиталь, куда он поехал вместе со своим секундантом. Из-за перекрытых дорог уехать из амфитеатра Актау было сложно, да и интернета у американского бойца не было. Он рассказал, что ему вызвали такси обычные ребята, стоявшие на улице.

В больнице, как выяснилось, тоже на английском никто не говорил, и в итоге бойцу наложили гипс, дали рентгеновский снимок и отпустили. Джозеф объяснил, что заканчивал бой со сломанной рукой, и что этот турнир в Актау станет для него особенным.

На вопрос о том, будет ли теперь он выступать дальше, он ответил неубедительно. В словах Джозефа были сомнения, и, скорее всего, он предпочтет сосредоточиться на своей тренерской карьере. Не так давно он уже привозил свою подопечную Дильшоду Умарову (1-1) на титульный поединок Naiza. Судя по всему, тогда и самому Хенлу предложили вспомнить былые времена и подраться в клетке.

Хенл рассказывал о работе в Tiger Muay Thai, о жизни в Таиланде в целом, куда он уже перевез свою семью. Также Джозеф не обошел стороной Шавката Рахмонова, но заявил, что пока Хамзат Чимаев, которого он видел лично в Таиланде, ближе к поясу. Говоря о лиге Naiza, американский файтер сказал, что видит в промоушене большой потенциал.

За свою карьеру Джозеф бился во многих лигах, а также участвовал в популярном шоу от UFC - The Ultimate Fighter. Это было в 2010 году, и тогда он одержал одну победу при одном поражении. В первых девяти профессиональных поединках он оставался непобежденным.

На фото ниже Джозеф с казахстанцем Нургали Нургаипулы (2-1):

Еще одна неожиданная встреча с Джозефом состоялась уже в аэропорту города Актау спустя два дня после турнира. Хенл вместе со своим секундантом Риккардо Катиндиг-Стэггом (не так давно он тоже подписал контракт с Naiza - Прим. автора) летел в Таиланд транзитом через Алматы. 

Они еще раз отметили, как им понравился Актау и сам турнир лиги Naiza. Катиндиг-Стэгг сравнил город со своим родным Плимутом (Англия), а также очень удивился, когда услышал от меня название футбольного клуба "Плимут Аргайл" из третьего английского дивизиона. В конце диалога Джозеф и Риккардо пообещали в скором времени вернуться в Казахстан.

Напомним, что на этом же турнире прошли бои под эгидой промоушена Eagle FC. Новым обладателем временного пояса в среднем весе стал казахстанец Даурен Ермеков (15-5).

Первый казах с поясом у Хабиба. Кто такой Даурен Ермеков

Фото: Naiza (1), Vesti.kz, Димаш Тулегенов (2)©️

Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт:

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA Naiza Казахстан Актау США Таиланд Абдрахманов Саят Рахмонов Шавкат UFC Чимаев Хамзат

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:20
Naiza
Приключения американца на турнире Naiza: победа над казахом, сломанная рука и помощь обычных актауских парней Приключения американца на турнире Naiza: победа над казахом, сломанная рука и помощь обычных актауских парней
Сегодня , 09:41
Naiza
Чемпион в городе! Даурен Ермеков вернулся домой после завоевания титула в промоушене Хабиба Чемпион в городе! Даурен Ермеков вернулся домой после завоевания титула в промоушене Хабиба
Вчера , 14:08
Naiza
Появились подробности инцидента с Хабибом на турнире в Актау Появились подробности инцидента с Хабибом на турнире в Актау
Вчера , 10:56
Naiza
Появилось видео реакции фанатов на появление Хабиба в Актау Появилось видео реакции фанатов на появление Хабиба в Актау
Вчера , 09:53
Naiza
Лучший нокаут турнира Хабиба в Актау? Лучший нокаут турнира Хабиба в Актау?
17 июля, 15:25
Naiza
"Четыре раза в год". Президент Naiza рассказал о дальнейшем сотрудничестве с лигой Хабиба "Четыре раза в год". Президент Naiza рассказал о дальнейшем сотрудничестве с лигой Хабиба
17 июля, 14:44
Naiza
Актауские фанаты, морской закат и яркая концовка: как прошел первый совместный турнир лиги Хабиба и Naiza Актауские фанаты, морской закат и яркая концовка: как прошел первый совместный турнир лиги Хабиба и Naiza
17 июля, 02:01
Naiza
Казахстанец забил конкурента и стал чемпионом лиги Хабиба Казахстанец забил конкурента и стал чемпионом лиги Хабиба
17 июля, 01:41
Naiza
Казахстанец упустил титул на турнире Naiza и лиги Хабиба Казахстанец упустил титул на турнире Naiza и лиги Хабиба
17 июля, 01:21
Naiza
Нокаутом завершился титульный бой на турнире Naiza и лиги Хабиба Нокаутом завершился титульный бой на турнире Naiza и лиги Хабиба
16 июля, 23:17
Naiza
Казахстанец Сариев нокаутировал бразильца на турнире Naiza и лиги Хабиба Казахстанец Сариев нокаутировал бразильца на турнире Naiza и лиги Хабиба
16 июля, 22:24
Naiza
Казахстанец задушил конкурента на турнире Naiza и лиги Хабиба Казахстанец задушил конкурента на турнире Naiza и лиги Хабиба
16 июля, 21:44
Naiza
Бразильский боец заставил сдаться россиянина на турнире Naiza и лиги Хабиба Бразильский боец заставил сдаться россиянина на турнире Naiza и лиги Хабиба
16 июля, 21:17
Naiza
Казахстанец досрочно выиграл на турнире Naiza и лиги Хабиба в Актау Казахстанец досрочно выиграл на турнире Naiza и лиги Хабиба в Актау
16 июля, 11:04
Naiza
Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау Прямая трансляция совместного турнира Naiza и лиги Хабиба в Актау
15 июля, 23:12
Naiza
40 тысяч человек на 42-градусной жаре, или как совместный турнир Naiza и лиги Хабиба идет на рекорд в Актау 40 тысяч человек на 42-градусной жаре, или как совместный турнир Naiza и лиги Хабиба идет на рекорд в Актау
15 июля, 21:02
Naiza
Хабиб анонсировал турнир в Нур-Султане Хабиб анонсировал турнир в Нур-Султане
15 июля, 19:35
Naiza
Хабиб прибыл в Актау на турнир под эгидой своего промоушена Хабиб прибыл в Актау на турнир под эгидой своего промоушена
15 июля, 11:39
Naiza
Шавкат Рахмонов сыграл в баскетбол с популярным рэпером против "Льва Дагестана" Шавкат Рахмонов сыграл в баскетбол с популярным рэпером против "Льва Дагестана"
14 июля, 21:46
Naiza
"Братишка, где ты?". Казахстанец обратился к бойцу из России после угрозы "уронить" "Братишка, где ты?". Казахстанец обратился к бойцу из России после угрозы "уронить"
14 июля, 17:15
Naiza
Совместный турнир Naiza и лиги Хабиба в Актау: кто будет драться и где смотреть Совместный турнир Naiza и лиги Хабиба в Актау: кто будет драться и где смотреть
14 июля, 16:13
Naiza
Угрожавший казахстанцу боец из России сорвал вылет на поединок. Подробности Угрожавший казахстанцу боец из России сорвал вылет на поединок. Подробности
13 июля, 10:17
Naiza
Казахстанского бойца пообещали уронить на глазах его зрителей Казахстанского бойца пообещали уронить на глазах его зрителей
9 июля, 18:46
Naiza
Казахстанский боец получил нового соперника на турнире с участием Хабиба Казахстанский боец получил нового соперника на турнире с участием Хабиба
8 июля, 16:33
Naiza
Хабиб и Шавкат Рахмонов примут участие в турнире по ММА в Актау Хабиб и Шавкат Рахмонов примут участие в турнире по ММА в Актау
4 июля, 20:00
Naiza
Хабиб приедет в Казахстан. Подробности Хабиб приедет в Казахстан. Подробности
12 июня, 00:08
Naiza
Определились победители титульных боев на турнире Naiza 40 в Алматы Определились победители титульных боев на турнире Naiza 40 в Алматы
11 июня, 23:25
Naiza
Победивший экс-бойца UFC казах сделал смелое заявление Победивший экс-бойца UFC казах сделал смелое заявление
11 июня, 22:38
Naiza
Сотворивший сенсацию в бою с "казахстанским МакГрегором" узбек согласился на реванш Сотворивший сенсацию в бою с "казахстанским МакГрегором" узбек согласился на реванш
11 июня, 22:12
Naiza
"Казахстанский МакГрегор" сенсационно проиграл бойцу из Узбекистана "Казахстанский МакГрегор" сенсационно проиграл бойцу из Узбекистана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus