Приключения американца на турнире Naiza: победа над казахом, сломанная рука и помощь обычных актауских парней

Джозеф Хенл (12-4-1) - единственный американец, который выступил на турнире лиги Naiza в Актау. 38-летний ветеран стал уникальной личностью прошедшего ивента сразу по нескольким причинам. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

На первый взгляд, неприметный американский средневес бился уже во втором поединке турнира, можно сказать, в самом начале мероприятия. Его соперником по противостоянию в раскалявшемся от жары октагоне был 25-летний казахстанец Роман Жомарт (2-1).

Первый раунд выдался достаточно конкурентным. Благодаря преимуществу в антропометрии Джозефу удавалось работать на дистанции, а также здорово подключать левую ногу, которой он чередовал лоукики, мидлкики и хайкики. Но в одном из эпизодов Жомарт здорово поймал американца, отправив того в нокдаун.

Но во втором отрезке бойцы практически сразу оказались в партере, где навыки Хенла принесли ему результат. Американец, являющийся черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, закрыл замок на шее казахстанца и заставил того постучать в знак сдачи.

Это было невероятное выступления для Хенла, ведь он не бился аж с ноября 2018-го, и в последние годы работает тренером в известном тайском зале Tiger Muay Thai. Там, между прочим, Джозеф часто занимается с казахстанскими бойцами, которые приезжают в это место. Он отметил, что есть немало хороших бойцов из числа тех, кого привозит казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

Сразу же после боя Джозефу понадобился доктор, так как было подозрение на перелом руки. По ошибке каких-то людей, которые не знали английского, вместо медпункта его отвели в пресс-центр к журналистам, и уже представители СМИ стали искать врача на турнире. В итоге Хенлу оказали первую медпомощь прямо в юрте, где сидели журналисты.

Спустя несколько часов, Хенл вновь оказался в пресс-центре. Как оказалось, его отправили в госпиталь, куда он поехал вместе со своим секундантом. Из-за перекрытых дорог уехать из амфитеатра Актау было сложно, да и интернета у американского бойца не было. Он рассказал, что ему вызвали такси обычные ребята, стоявшие на улице.

В больнице, как выяснилось, тоже на английском никто не говорил, и в итоге бойцу наложили гипс, дали рентгеновский снимок и отпустили. Джозеф объяснил, что заканчивал бой со сломанной рукой, и что этот турнир в Актау станет для него особенным.

На вопрос о том, будет ли теперь он выступать дальше, он ответил неубедительно. В словах Джозефа были сомнения, и, скорее всего, он предпочтет сосредоточиться на своей тренерской карьере. Не так давно он уже привозил свою подопечную Дильшоду Умарову (1-1) на титульный поединок Naiza. Судя по всему, тогда и самому Хенлу предложили вспомнить былые времена и подраться в клетке.

Хенл рассказывал о работе в Tiger Muay Thai, о жизни в Таиланде в целом, куда он уже перевез свою семью. Также Джозеф не обошел стороной, но заявил, что пока Хамзат Чимаев , которого он видел лично в Таиланде, ближе к поясу. Говоря о лиге Naiza, американский файтер сказал, что видит в промоушене большой потенциал.

За свою карьеру Джозеф бился во многих лигах, а также участвовал в популярном шоу от UFC - The Ultimate Fighter. Это было в 2010 году, и тогда он одержал одну победу при одном поражении. В первых девяти профессиональных поединках он оставался непобежденным.

На фото ниже Джозеф с казахстанцем Нургали Нургаипулы (2-1):

Еще одна неожиданная встреча с Джозефом состоялась уже в аэропорту города Актау спустя два дня после турнира. Хенл вместе со своим секундантом(не так давно он тоже подписал контракт с Naiza - Прим. автора) летел в Таиланд транзитом через Алматы.

Они еще раз отметили, как им понравился Актау и сам турнир лиги Naiza. Катиндиг-Стэгг сравнил город со своим родным Плимутом (Англия), а также очень удивился, когда услышал от меня название футбольного клуба "Плимут Аргайл" из третьего английского дивизиона. В конце диалога Джозеф и Риккардо пообещали в скором времени вернуться в Казахстан.

Напомним, что на этом же турнире прошли бои под эгидой промоушена Eagle FC. Новым обладателем временного пояса в среднем весе стал казахстанец Даурен Ермеков (15-5).

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Фото: Naiza (1), Vesti.kz, Димаш Тулегенов (2)©️

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