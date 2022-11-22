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Новости спорта MMA Naiza
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Определился исторический чемпион лиги NAIZA

Определился исторический чемпион лиги NAIZA
©instagram.com/naiza.mma/

В Актобе состоялся главный поединок турнира по MMA NAIZA 48, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В титульном противостоянии в весе до 53 килограммов сошлись казахстанец Казбек Сагын (3-0) и британец Джон Шинк (4-1).

Бой завершился победой казахстанца удушающим приемом во втором раунде.

Сагын стал новым чемпионом лиги в минимальном весе.

Отмечается, что большинство фанатов ожидали синхронных побед Сагына и Багдата Жубаныша (2-0) в своих поединках, потому что раскрутка их противостояния уже вовсю началась. Казбек готов победить Багдата в профессионалах, хотя по любителям именно Жубаныш одержал победу. Что касается Жубаныша, то он был не очень резок в высказываниях, но теперь хочет охладить пыл Сагына.

Напомним, что Жубаныш в весе до 53 килограммов в главном карде NAIZA 48 одолел кыргызстанца Нематуллу Исламидин Уулу (2-3).

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Метки:
NAIZA MMA Казахстан

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