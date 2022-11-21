Казахстанское дерби на NAIZA 48 завершилось избиением и стремительной победой

На турнире NAIZA 48 в Актобе состоялся бой между казахстанскими бойцами Асаном Султановым и Клементием Рябухой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в средней весовой категории завершился через полторы минуты после начала. Султанов отправил соперника в технический нокаут, устроив ему брутальное добивание.

Для Султанова это был профессиональный дебют, а Рябуха пока не имеет побед при двух поражениях.

Отметим, что главным событием вечера станет бой между казахстанцем Казбеком Сагыном и британцем Джоном Шинком.