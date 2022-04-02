Казахстанский боец рассказал о брутальном нокауте на турнире Naiza

Казахстанский боец Алиби Идрис (6-0) в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал досрочную победу над российским бойцом Джохаром Эскиевым (8-3) на турнире Naiza 38 в Алматы.

Чемпион наилегчайшего веса Идрис успешно отстоял свой пояс, нокаутировав оппонента ударом коленом в голову в первом раунде.

"Ощущения не передать словами. Очень рад, что смог обрадовать свою команду и семью. Не ожидал такую победу. Все шло по плану. Я ожидал от него физическую нагрузку, но все вышло так, что я попал коленом. Я во время подготовки не был дома. Сейчас все мысли о семье, хочу к ним вернуться. Затем дальше буду работать в своей карьере и двигаться вперед", - отметил Идрис.

Отметим, что победитель поединка всю карьеру проводит в лиге Naiza, тогда как Эскиев проиграл после серии из трех побед, две из которых были добыты под эгидой казахстанской организации.