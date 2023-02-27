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Новости спорта MMA Naiza
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Илья Ильин отреагировал на извинения борца перед Сериком Сапиевым

Илья Ильин отреагировал на извинения борца перед Сериком Сапиевым
©NAIZA

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин высказался о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и борцом Зелимханом Мусихановым, сообщает корреспондент Vesti.kz. Штангист отреагировал на извинение борца и его тренера Александра Гольцмана.

"Ребята приняли ошибку и во время исправили!", - написал Ильин сторис своего Instagram.

Напомним, во время игры в Batyrball (игра в баскетбол с элементами борьбы) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону такой прием не понравился, и он решил озвучить оппоненту претензию, которая переросла в потасовку в октагоне.

Спортсменов удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке.

Позже, Сапиев прокомментировал произошедшее.

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Метки:
Ильин Илья Сапиев Серик NAIZA MMA Казахстан

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