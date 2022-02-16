В бою с первым поражением определился чемпион казахстанской лиги MMA

На турнире по смешанным единоборствам Naiza 74 в Семее состоялся титульный бой в легком весе между казахстанцами Тимуром Серикулы (5-2) и Тамирланом Саралаповым (7-0), сообщают Vesti.kz.

Поединок за вакантный титул продлился все пять раундов и завершился победой Серикулы решением судей.

Таким образом, Серикулы одержал шестую победу в MMA, а у Саралапова первое поражение в карьере.

Добавим, что на этом турнире иранец Мохаммад Хейбати (5-4) нокаутировал казахстанца Санжара Тажиева (3-3).

В еще одном титульном поединке в легчайшем весе казахстанский чемпион Дастан Амангельды (8-1) встречался с претендентом из Узбекистана Хусанбоем Исохожаевым (5-2). Поединок завершился во втором раунде победой Амангельды, который "задушил" своего соперника и защитил титул.