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Naiza
Вчера 22:16
 

В бою с первым поражением определился чемпион казахстанской лиги MMA

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В бою с первым поражением определился чемпион казахстанской лиги MMA ©instagram.com/Serikuly00/

На турнире по смешанным единоборствам Naiza 74 в Семее состоялся титульный бой в легком весе между казахстанцами Тимуром Серикулы (5-2) и Тамирланом Саралаповым (7-0), сообщают Vesti.kz.

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На турнире по смешанным единоборствам Naiza 74 в Семее состоялся титульный бой в легком весе между казахстанцами Тимуром Серикулы (5-2) и Тамирланом Саралаповым (7-0), сообщают Vesti.kz.

Поединок за вакантный титул продлился все пять раундов и завершился победой Серикулы решением судей.

Таким образом, Серикулы одержал шестую победу в MMA, а у Саралапова первое поражение в карьере.


Добавим, что на этом турнире иранец Мохаммад Хейбати (5-4) нокаутировал казахстанца Санжара Тажиева (3-3).

В еще одном титульном поединке в легчайшем весе казахстанский чемпион Дастан Амангельды (8-1) встречался с претендентом из Узбекистана Хусанбоем Исохожаевым (5-2). Поединок завершился во втором раунде победой Амангельды, который "задушил" своего соперника и защитил титул.

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