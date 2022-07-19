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Новости спорта MMA Naiza
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Боец из России объяснил досрочное поражение казахстанцу в лиге Хабиба

Боец из России объяснил досрочное поражение казахстанцу в лиге Хабиба
©Eagle Fc

Российский боец Гамзат Хирамагомедов рассказал в интервью "Ушатайке" о проблемах со здоровьем перед титульным боем с казахстанцем Дауреном Ермековым в Актау, передает корреспондент Vesti.kz.

Хирамагомедов проиграл техническим нокаутом во втором раунде поединок за временный титул Eagle FC в среднем весе, а потом раскрыл подробности своей неудачи.

"Я отравился перед боем. После взвешивания, перед пресс-конференцией отравился. Кошмар был вообще! Мне кажется, это дало чуть осложнения, слабость. Потому что с первых минут я начал сильно уставать. Вообще очень сильно! Сам на себя не был похож. Еда не подошла или что... Говорят, там многие отравились.

По идее, мой вес - 86 килограммов. Когда меня не выпустили, я в 4-5 утра из аэропорта выехал домой. С утра встал, решил свои проблемы, все сделал, поехал в зал. Встал на весы - 86 килограммов было. Пошел, погонял. 84,1 килограмма сделал вес. А у меня билет на 12 часов. Думаю: "Не буду кушать". Не покушал. Сел на самолет и вылетел. Как прилетел, сразу взвесился. Меня посадили за стол покушать. Я покушал - и на пресс-конференцию. И вот перед пресс-конференцией живот начало крутить.

Климат, еда - у нас она по ходу разная. Повторюсь, там многие жаловались, что отравились. Там врач UFC был. В принципе, все знали, что я отравился. Я чувствовал себя отвратительно. Жара, духота... Если честно, уже не помню, что мне Хабиб сказал. Я себя очень плохо чувствовал. Я себя так плохо никогда еще не чувствовал".

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Метки:
Naiza MMA Казахстан Eagle FC Ермеков Даурен

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