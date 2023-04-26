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Реклама Новости спорта Автоспорт Мотоспорт Сегодня 19:56 Комментарии Стала известна судьба этапа MotoGP в Казахстане ©twitter.com/MotoGP Казахстан не примет этап чемпионата мира по мотогонкам MotoGP, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу мотогонки. Этап планировалось провести на трассе "Сокол" под Алматы с 8 по 9 июля, но организаторы вынуждены были отменить мероприятие. "Продолжающиеся работы по гомологации на трассе, а также текущие глобальные операционные проблемы вынудили отменить событие 2023 года. MotoGP с нетерпением ждет возможности посетить международный автодром "Сокол" в 2024 году, чтобы приветствовать новый регион в календаре. Событие не будет заменено в 2023 году", - говорится в сообщении пресс-службы Moto GP. Поделиться в соц. сетях:













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