Стала известна судьба этапа MotoGP в Казахстане

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Этап планировалось провести на трассе "Сокол" под Алматы с 8 по 9 июля, но организаторы вынуждены были отменить мероприятие.
"Продолжающиеся работы по гомологации на трассе, а также текущие глобальные операционные проблемы вынудили отменить событие 2023 года.
MotoGP с нетерпением ждет возможности посетить международный автодром "Сокол" в 2024 году, чтобы приветствовать новый регион в календаре. Событие не будет заменено в 2023 году", - говорится в сообщении пресс-службы Moto GP.
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