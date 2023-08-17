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Звезду UFC привезут в Казахстан для титульного боя с казахом? Боец уже отреагировал

Звезду UFC привезут в Казахстан для титульного боя с казахом? Боец уже отреагировал
©UFC

Топовый боец наилегчайшего веса из Казахстана Санжар Адилов (11-1-1) может провести громкий титульный бой в лиге Alash Pride FC. Накануне в официальном Instagram-аккаунте промоушена было объявлено, что в разработке находится противостояние между Адиловым и экс-бойцом UFC из США Джоном Додсоном (24-13). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о потенциальном бое и вероятности его проведения.

Адилов идет на серии из семи побед подряд. Это яркий универсал, который способен проявлять себя как в стойке, так и в борьбе. К сожалению, далеко не все идет по намеченным планам Санжара. Еще в прошлом году он был претендентом на пояс лиги Eagle FC, но в итоге титульный бой не состоялся, а позже российская организация взяла большой перерыв из-за неожиданного ухода Хабиба Нурмагомедова из спортивной индустрии.

Поэтому уже в декабре 2022-го Адилов начал биться в лиге Alash Pride FC. В том же месяце, а еще в марте этого года, казахстанец досрочно победил двоих соперников из Кыргызстана. А в мае он должен был дебютировать в промоушене UAE Warriors, но в последний момент его оппонент слетел с поединка. Теперь Адилов проведет первый бой в новой лиге 26 августа, а его соперником станет еще один кыргызстанец - Кылымбек Алтымыш Уулу (8-2).

Но несмотря на скорый бой, в Сети уже заговорили о титульном поединке с участием Санжара в Alash Pride FC. Причем это такой поединок, который в десятки раз "перекричит" ближайшее соперничество с Кылымбеком в Абу-Даби. Ведь потенциальный соперник Адилова - бывший претендент на пояс UFC Додсон.

38-летний Додсон попал в лучшую лигу мира в 2011 году, когда выиграл 14-й сезон шоу The Ultimate Fighter (TUF). Причем в финале он уже на второй минуте финишировал будущего чемпиона UFC Ти Джея Диллашоу. Всего под эгидой американской организации Додсон провел 17 поединков: одержал десять побед и потерпел семь поражений.

В 2013-м и 2015-м он был максимально близок к чемпионскому поясу UFC, но в обоих случаях проиграл единогласным решением судей легендарному чемпиону того времени Деметриусу Джонсону. После неудачной второй попытки Джон уже не славился стабильностью, начав чередовать победы с поражениями. Последними бойцами, побеждавшими Додсона в UFC, стали Петр Ян и Мераб Двалишвили.

После увольнения из UFC Додсон провел четыре боя по правилам ММА, одержав три победы при одном поражении. На майском турнире RIZIN он единогласным решением взял верх над шедшим на серии из 14 побед подряд 26-летним Татсуки Саомото

Но параллельно американский ветеран выступает и в лиге кулачных боев BKFC. Он дебютировал там всего год назад, но уже успел провести три победных боя и стать чемпионом. На прошлой неделе 38-летний Додсон нанес досрочное поражение в первом раунде Джошуа Риджу и стал первым в истории чемпионом BKFC в своей весовой категории.

Идея проведения такого боя просто великолепна. Топовый, пусть и в прошлом, боец UFC, на казахстанской земле, против казахстанского соперника, да еще и в титульном противостоянии. Это все очень круто, особенно для зрителей и самого Адилова, которому громкое имя соперника лишь в плюс в портфолио.

Но вероятность того, что это случится, кажется крайне малой. Во-первых, менеджер американца Рикки Коттенстетт в комментариях под постом Alash Pride FC назвал эту информацию фейком, сказав, что его боец связан контрактом с другими организациями и этому бою (против Адилова) не быть. Сам Джон отреагировал на комментарий своего менеджера, ответив эмодзи "👆🏽". Так он подтвердил корректность слов своего агента.

Во-вторых, Додсон действительно не нуждается в контракте с казахстанской лигой. Гейткипером, который приехал, чтобы проиграть местной молодой звезде, он быть не хочет. А в случае победы становиться чемпионом ему тоже ни к чему. Вряд ли он будет гореть желанием защищать свой титул на следующих турнирах Alash Pride FC. 

Такой поворот событий был бы логичен, не пользуйся популярностью Додсон в других лигах. Но сейчас он чувствует себя прекрасно - это новоиспеченный чемпион самого популярного промоушена мира по боям на голых кулаках, а еще он может биться в японской лиге RIZIN по правилам ММА. Аудитории и фанатов у Джона предостаточно, и пока он не нуждается в таких экзотических путешествиях, как поездка на турнир в Казахстан.

Надеемся, что со стороны казахстанского промоушена это были не пустые слова ради активности подписчиков, и разговоры об этом действительно велись или ведутся с кем-то из приближенных к Додсону людей. Если это так, то можно сказать, что казахстанские организации выходят на новый уровень, который удивит и порадует местных любителей смешанных единоборств. С Додсоном шансов провернуть такое мало, но не исключено, что получится с кем-то другим.

Фото: UFC, скриншот из Instagram-аккаунта Alash Pride FC©

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Метки:
MMA UFC США Казахстан Адилов Санжар Eagle FC Нурмагомедов Хабиб Ян Петр

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