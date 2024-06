Звезда бокса дебютировала с победы нокаутом в ММА

В Ньюкасле (Англия) состоялся турнир ММА, в рамках которого в смешанных единоборствах дебютировала британская звезда женского бокса Саванна Маршалл (1-0), передают Vesti.kz.

В главном бою ивента она встречалась с бразильянкой Мирелой Варгас (1-3). Соперницы должны были провести в октагоне три раунда, но Маршалл оформила досрочную победу уже в первом раунде. Бразильянка попала под шквал ее ударов в стойке и попросту не сопротивлялась, чем вынудила рефери вмешаться и остановить поединок.

SAVANNAH MARSHALL STOPS VARGAS IN THE FIRST! 👀



Savannah stops Mirela Vargas at the end of the first round after getting taken down numerous times! 😳#PFLNewcastle | LIVE NOW ON DAZN pic.twitter.com/XybwMJo0aU