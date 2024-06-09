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Звезда бокса дебютировала с победы нокаутом в ММА

Звезда бокса дебютировала с победы нокаутом в ММА
©twitter.com/PFLEurope

В Ньюкасле (Англия) состоялся турнир ММА, в рамках которого в смешанных единоборствах дебютировала британская звезда женского бокса Саванна Маршалл (1-0), передают Vesti.kz.

В главном бою ивента она встречалась с бразильянкой Мирелой Варгас (1-3). Соперницы должны были провести в октагоне три раунда, но Маршалл оформила досрочную победу уже в первом раунде. Бразильянка попала под шквал ее ударов в стойке и попросту не сопротивлялась, чем вынудила рефери вмешаться и остановить поединок.

Маршалл - обладательница титулов чемпионки мира в двух весовых категориях в женском боксе. Будучи любителем, она стала первой британской женщиной-чемпионкой мира, завоевав золото на чемпионате мира 2012 года. Ее прозвали "тихим убийцей" из-за сочетания застенчивости и многочисленных побед нокаутом. По состоянию на октябрь 2022 года она занимала второе место в мире в среднем весе по версии BoxRec и The Ring.

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Метки:
женский бокс MMA

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