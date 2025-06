В зарубежной лиге MMA вынесли вердикт чемпионскому бою Жумагулова

Европейский MMA-промоушен OKTAGON прокомментировал победу казахстанца Жалгаса Жумагулова (17-9) в титульном бою наилегчайшего веса, передают Vesti.kz.

Напомним, накануне уроженец Актобе победил действующего чемпиона из Грузии Бено Адамии (12-8-2) единогласным решением судей и стал новым обладателем пояса.

🏆 FLYWEIGHT CHAMPION 🏆



Zhalgas Zhumagulov (18-9) 🇰🇿 defeated Beno Adamia by unanimous decision last night at OKTAGON 73 to claim the belt.



It was a dominant display over twenty five minutes. Who should he defend his title against first? pic.twitter.com/vnNCAxWh82