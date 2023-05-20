Зарабатываю больше, чем в UFC - Муратбек Касымбай

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай высказался о своих планах после победы на турнире Hardcore в Алматы, передают Vesti.kz.

Автор YouTube-канала "Вестник ММА" спросил казахстанского бойца, кто должен быть его следующим соперником.

"Если будут интересные поединки... Да что скрывать, я зарабатываю больше, чем в UFC. Пускай платят, мы все тут ради денег. Я просто не хочу быть лицемером и говорить, что я тут ради наследия дерусь. У меня здоровье уже не позволяет. Я готов принять любой бой. Платите бабки, я на старте, готов везде подраться, в любых концах мира", - сказал Касымбай.

Напомним, Алматы состоялся первый стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championship (HFC). Его принимала Almaty Arena.

В главном поединке вечера легковес Муратбек Касымбай по прозвищу Казахский Терминатор бился с азербайджанцем Аловсетом Мамиевым. Бой единогласным судейским решением выиграл Касымбай.

Напомним, что в рамках этого ивента победой отметился и другой казахстанец Куат Найман Хамитов.