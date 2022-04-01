 1jmZlK66ZD7j5GklMMWuwu2Vp4kAqyRaUh4eS4Z6
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Я насладился". "Казахстанский дагестанец" высказался о победе нокаутом в соглавном бою турнира Naiza

"Я насладился". "Казахстанский дагестанец" высказался о победе нокаутом в соглавном бою турнира Naiza
©Naiza FC
Новости спорта Единоборства MMA

В соглавном событии турнира Naiza 38 в Алматы российский боец Магомед Кабардиев (8-0), которого называют "Казахстанским дагестанцем", прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу над бразильцем Валмиром Лазаро (19-8), ранее выступавшим в UFC.

Бой завершился в конце первого раунда, когда Кабардиев с разворота локтем нокаутировал соперника, явно не ожидавшего такого удара.

"Бой был коротким. Эти пять минут быстро пролетели, но я насладился ими. Все прошло по плану. Я доволен результатом. Конечно же, когда дерешься не на арене, то твои эмоции немного другие. В любом случае я рад добиться победы. Все было на высшем уровне. Дальше я планирую вернуться домой, а в мае мы сядем с тренером и начнем обсуждать дальнейшие планы", - отметил Кабардиев.

Отметим, что в активе Валмира три выступления в UFC в 2014-15-х годах. Тогда он одержал лишь одну победу при двух поражениях, а затем покинул ряды американского промоушена.

Напомним, что в главном поединке вечера казахстанец Алиби Идрис (6-0) отстоял свой чемпионский пояс.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Naiza FC MMA

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 23:46
MMA
"Я насладился". "Казахстанский дагестанец" высказался о победе нокаутом в соглавном бою турнира Naiza "Я насладился". "Казахстанский дагестанец" высказался о победе нокаутом в соглавном бою турнира Naiza
Вчера , 22:51
MMA
Казахстанский боец брутальным нокаутом защитил свой пояс на турнире Naiza 38 Казахстанский боец брутальным нокаутом защитил свой пояс на турнире Naiza 38
Вчера , 22:24
MMA
"Казахстанский дагестанец" изящно нокаутировал экс-бойца UFC "Казахстанский дагестанец" изящно нокаутировал экс-бойца UFC
Вчера , 17:13
MMA
"Лучший вариант". Эксперт оценил выбор Рахмонова по следующему бою в UFC "Лучший вариант". Эксперт оценил выбор Рахмонова по следующему бою в UFC
Вчера , 16:32
MMA
Россиянин попал в топ-10 лучших бойцов ММА в мире Россиянин попал в топ-10 лучших бойцов ММА в мире
Вчера , 11:28
MMA
Казахстанский чемпион и дебют экс-бойца UFC. Прямая трансляция и кард турнира Naiza 38 Казахстанский чемпион и дебют экс-бойца UFC. Прямая трансляция и кард турнира Naiza 38
Вчера , 11:02
MMA
Победил Жумагулова и троллил казахов. Почему Морозов хочет драться с "читером" из Бразилии Победил Жумагулова и троллил казахов. Почему Морозов хочет драться с "читером" из Бразилии
Вчера , 00:23
MMA
"Я иду охотиться". Участники турнира Naiza 38 пообещали устроить яркое шоу "Я иду охотиться". Участники турнира Naiza 38 пообещали устроить яркое шоу
31 марта, 22:57
MMA
Казахстанский боец UFC получил хорошие новости о следующем сопернике Казахстанский боец UFC получил хорошие новости о следующем сопернике
31 марта, 20:13
MMA
Молодость против опыта. "Казахстанский дагестанец" подерется с экс-файтером UFC Молодость против опыта. "Казахстанский дагестанец" подерется с экс-файтером UFC
31 марта, 16:27
MMA
Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника Хамитов собрался вернуться в ММА и выбрал соперника
31 марта, 13:03
MMA
Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов Ветеран армии США, карьера полицейского и рекорды в UFC, или кому бросил вызов Рахмонов
30 марта, 15:20
MMA
Эксперт оценил выбор Шавката Рахмонова из топ-10 UFC Эксперт оценил выбор Шавката Рахмонова из топ-10 UFC
30 марта, 10:02
MMA
Шавкат Рахмонов бросил вызов бойцу из топ-10 UFC Шавкат Рахмонов бросил вызов бойцу из топ-10 UFC
29 марта, 10:01
MMA
Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила Борцы теперь не в моде? Как в российском ММА-промоушене неожиданно поменяли правила
28 марта, 12:20
MMA
Добавили еще 17 побед. Почему казаху из UFC срочно нужен следующий бой Добавили еще 17 побед. Почему казаху из UFC срочно нужен следующий бой
27 марта, 18:47
MMA
Бойца ММА обвинили в изнасиловании 18-летней девушки Бойца ММА обвинили в изнасиловании 18-летней девушки
27 марта, 09:55
MMA
Главный бой турнира UFC завершился нокаутом Главный бой турнира UFC завершился нокаутом
27 марта, 07:58
MMA
Российский боец UFC потерпел первое поражение в карьере Российский боец UFC потерпел первое поражение в карьере
26 марта, 22:03
MMA
Казахстанский боец одержал победу на турнире UAE Warrios Казахстанский боец одержал победу на турнире UAE Warrios
26 марта, 21:19
MMA
Бой в России завершился избиением экс-чемпиона Fight Nights из Казахстана Бой в России завершился избиением экс-чемпиона Fight Nights из Казахстана
26 марта, 02:15
MMA
Казахстанский ММА-боец Дазаев победил россиянина после титульного боя Казахстанский ММА-боец Дазаев победил россиянина после титульного боя
25 марта, 12:54
MMA
Прямая трансляция турнира ММА с участием казахстанца Дазаева Прямая трансляция турнира ММА с участием казахстанца Дазаева
24 марта, 22:03
MMA
Казахстанский боец чуть не лишился зрения из-за "омикрона" Казахстанский боец чуть не лишился зрения из-за "омикрона"
24 марта, 20:58
MMA
Появилось видео погони полиции за МакГрегором Появилось видео погони полиции за МакГрегором
24 марта, 17:40
MMA
Американский ветеран или "жертва Чимаева". С кем может встретиться Рахмонов в следующем бою UFC Американский ветеран или "жертва Чимаева". С кем может встретиться Рахмонов в следующем бою UFC
24 марта, 16:08
MMA
Хабиб поддержал "главного мерзавца" UFC Хабиб поддержал "главного мерзавца" UFC
24 марта, 00:07
MMA
Стал известен полный кард турнира АСА 138 с участием казахстанцев Стал известен полный кард турнира АСА 138 с участием казахстанцев
20 марта, 13:47
MMA
"Хочу втащить ему". Звездный легковес UFC вызвал на бой основателя Facebook Цукерберга "Хочу втащить ему". Звездный легковес UFC вызвал на бой основателя Facebook Цукерберга
20 марта, 13:13
MMA
Денежный дождь. UFC раздал рекордное количество бонусов после турнира Денежный дождь. UFC раздал рекордное количество бонусов после турнира

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus