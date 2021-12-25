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"Вы не знаете, через что мне пришлось пройти". Казахстанский боец ответил критикам

"Вы не знаете, через что мне пришлось пройти". Казахстанский боец ответил критикам
©instagram.com/kairat__akhmetov
Новости спорта Единоборства Смешанные

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов рассказал о нелегкой жизни спортсменов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последний раз он бился 17 декабря. Его бой стал главным на турнире ONE Championship в Сингапуре. В рамках наилегчайшего веса он встречался с филиппинцем Дэнни Кингандой и победил единогласным решением судей по итогам трех раундов.

"Как вы думаете, какая она жизнь спортсмена? Постоянные тренировки, сборы, травмы, усталость. К сожалению, вы видите только наружную часть нашей спортивной жизни. Внутреннюю часть мы скрываем и делаем вид, что у нас все хорошо. Это нарезки всего лишь моих трех крайних боев. За моими плечами около 30 боев. И вы не знаете, через что мне пришлось пройти за всю свою карьеру. Как говорится "Это обратная сторона золотой медали!".

Многие это видят, обсуждают и осуждают нас, будь это победа или поражение. Так что, прежде чем осуждать нас, задайте себе вопрос: "На что вы готовы пойти ради своей Родины?", - подписал он нижеприведенное видео.

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Метки:
MMA Ахметов Кайрат

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