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В лиге OCTAGON ответили на обвинения Фирузы Шариповой

В лиге OCTAGON ответили на обвинения Фирузы Шариповой
©instagram.com/sharipova_firuza

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова получит в срок свой гонорар за участие в турнире по правилам MMА. Такое заявление сделали в лиге OCTAGON, сообщают Vesti.kz.

Напомним, ранее Шарипова записала видеообращение, в котором потребовала выплатить ей и ее сопернице гонорары.  

29 апреля казахстанка выступила выступила в Алматы на шоу OCTAGON 44, где за 13 секунд вырубила 22-летнюю россиянку Илону Бондаренко. 

"Официальное заявление лиги OCTAGON по ситуации с Фирузой Шариповой.

По контракту лига выплачивает гонорар в течение десяти рабочих дней (!). Лига никогда не нарушала своих обязательств и всегда выплачивала все гонорары в срок!

Гонорар будет выплачен лигой в срок, указанный в контракте. При этом стоит отметить, что сегодня первый рабочий день после проведенного боя Фирузой Шариповой", - говорится в заявлении лиги OCTAGON.

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Метки:
Шарипова Фируза MMA Профессиональный бокс

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