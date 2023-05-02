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Фируза Шарипова наехала на бойцовскую лигу и потребовала выплатить ей гонорар

Фируза Шарипова наехала на бойцовскую лигу и потребовала выплатить ей гонорар
©instagram.com/sharipova_firuza

Скандалом обернулось участие казахстанской боксерши Фирузы Шариповой в турнире по смешанным единоборствам, проводимом лигой OCTAGON, с которой она сотрудничает, сообщает корреспондент Vesti.kz

29 апреля 28-летняя спортсменка выступила на шоу в Алматы, где за 13 секунд вырубила 22-летнюю россиянку Илону Бондаренко. 

Сегодня же, 2 мая, Шарипова опубликовала пост в своем Instagram, в котором потребовала выплатить ей гонорар.

"Ребята, давайте будем честно выполнять условия. Я и моя соперница выполнили свои условия. Будьте добры, пожалуйста, оплатить нам наши гонорары. Все ваши отговорки выглядят смешно и нелепо. Вы ночью позвали моего менеджера к себе в номер для того, чтобы он подписал какие-то непонятные документы, которые совершенно не связаны с этим поединком. На следующий день, после того, как я позвонила вам, вы начали кормить меня завтраками, обедами, ужинами. Прошло уже несколько дней после боя. Давайте отнесемся к этому серьезно. Выплатите мне и моей сопернице гонорар. И не нужно кормить меня завтраками. Я не маленькая девочка, чтобы бегать за вами", - обратилась Шарипова к руководству лиги.

 

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Метки:
Шарипова Фируза MMA Профессиональный бокс

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