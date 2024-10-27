Узбек победил казаха в MMA, но лишился титула чемпиона

В Алматы в главном бою вечера смешанных единоборств Octagon 65 сошлись казахстанец Нуржан Акишев (16-4-1) по прозвищу "Бизон" и узбекистанец Мавлонбек Миркомилов (6-2-1), передает Vesti.kz.

В этом бою временный титул чемпиона лиги Octagon в легком весе разыгрывался только для бойца из Казахстана, так как Миркомилов вышел на бой с желтой карточкой из-за перевеса.

Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Миркомилова единогласным решением судей.

Таким образом, Мавлонбек одержал седьмую победу в карьере, а Акишев потерпел пятое поражение.