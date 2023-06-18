Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

"Упал, встану и отряхнусь!". Резников - о поражении в финале Гран-при за миллион долларов

"Упал, встану и отряхнусь!". Резников - о поражении в финале Гран-при за миллион долларов
©instagram.com/artem.rez/

Казахстанский боец Артем Резников сделал заявление после поражения от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при ACA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Резников уступил Вартаняну в третьем раунде главного поединка турнира ACA 159 в Сочи. Бой состоялся в ночь на 17 июня.

"Упал, встану и отряхнусь! Всем огромное спасибо! Ваша поддержка для меня много значит! Я даже близко не ожидал, что так много людей и так от души будут поддерживать!", - написал Резников в сторис своего Instagram.

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 19:59
MMA
©instagram.com/artem.rez/ "Упал, встану и отряхнусь!". Резников - о поражении в финале Гран-при за миллион долларов
Сегодня , 14:30
MMA
©UFC Махачев ответил бойцу казахстанского менеджера за "размажу"
Сегодня , 13:00
MMA
©UFC "Я бил его три раунда, суперлегко". Экс-соперник казаха вспомнил их бой в UFC
Сегодня , 12:00
MMA
©UFC Рахмонов подерется с бойцом из топ-3 UFC в октябре - источник
Сегодня , 11:30
MMA
©UFC Российский боец пообещал размазать Махачева
Сегодня , 10:30
MMA
©UFC Топовый боец казахстанского менеджера одержал победу нокаутом в UFC
Сегодня , 09:01
MMA
©UFC Посмотрите на этот удар! Брутальным нокаутом завершился бой на турнире UFC
Сегодня , 08:45
MMA
©UFC Король кунг-фу из веса Рахмонова проиграл на турнире UFC
Вчера , 09:01
MMA
©instagram/artem.rez Казахстанский боец был госпитализирован после нокаута в финале турнира за миллион долларов
Вчера , 07:45
MMA
©instagram.com/artem.rez/ В сети появилось видео кровавой битвы казахстанца в финале турнира за миллион долларов
Вчера , 02:06
MMA
©ACA Нокаутом завершился бой казахстанца в финале Гран-при за миллион долларов
16 июня, 22:22
MMA
©instagram.com/kairat__akhmetov Казахстанский боец сдал положительный допинг-тест - источник
16 июня, 18:06
MMA
©"Матч ТВ" Казахстанский боец сделал заявление перед финалом Гран-при за миллион долларов
16 июня, 12:18
MMA
©UFC В UFC отреагировали на обвинения Макгрегора в изнасиловании на баскетбольном матче
16 июня, 09:00
MMA
©UFC Все его избегают? Четвертый соперник за два месяца слетел с боя против казахстанца в UFC
16 июня, 08:08
MMA
©АСА Гран-при за миллион долларов: прямая трансляция финального поединка с участием казахстанца
16 июня, 07:51
MMA
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жумагулов получил нового соперника и дату боя в UFC
16 июня, 07:34
MMA
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жалгас Жумагулов отреагировал на срыв очередного боя в UFC
16 июня, 07:17
MMA
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Самый невезучий парень UFC из Казахстана остался без соперника за день до боя
15 июня, 14:56
MMA
©UFC "Считал бы себя "гусем". Жумагулов - о принципах и согласии на бой со сломанной ногой
15 июня, 14:30
MMA
©instagram.com/artem.rez Казахстанский боец прошел взвешивание перед финалом Гран-при за миллион долларов
15 июня, 14:18
MMA
©UFC "Подпишем новый контракт". Жалгас Жумагулов заявил о намерении продолжить карьеру в UFC
15 июня, 13:07
MMA
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas "Прическа прибавит внимания". Жумагулов - о новом имидже, сопернике, критике и будущем в UFC
15 июня, 12:33
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Жумагулов указал на ошибки Рахмонова в последнем бою UFC
15 июня, 11:58
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Названа главная спортивная звезда в Казахстане
15 июня, 08:23
MMA
©instagram.com/zarrukh_adashev В Узбекистане обратились к самому невезучему бойцу UFC из Казахстана
14 июня, 23:30
MMA
©"Матч ТВ" Чемпион ACA оценил шансы казахстанца в финале гран-при за миллион долларов
14 июня, 14:39
MMA
©instagram.com/islam_makhachev Боец казахстанского менеджера назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева в UFC
13 июня, 20:15
MMA
©Eagle FC "Подстава" от Хабиба и нокауты в новых лигах. Когда зрелищный казах доберется до UFC?
12 июня, 23:51
MMA
©NAIZA Нокаутом завершился дебютный бой казахстанца в зарубежном промоушене

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus