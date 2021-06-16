Уже в Алматы. Хабиб обратился к казахстанским болельщикам

В пятницу, 18 июня, на "Алматы Арене" пройдет турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Champiomship - EFC 37. Это событие посетит специальный гость турнира, президент организации, непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена вне зависимости от весовой категории Хабиб Нурмагомедов, который уже находится в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Алматы, мы на месте. Увидимся на турнире 18 июня", - написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Кард ивента включит в себя 13 поединков, главным из которых станет противостояние президента EFC Шамиля Завурова (39-6-1) по прозвищу "Лев Дагестана" и Рикардо Тирлони (21-8) из Бразилии. Более подробно о мероприятии можно прочитать здесь.

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