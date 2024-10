Тренер заменил бойца за день до боя и нокаутировал казахстанца: видео

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Еркин Дарменов (13-7) выступил на турнире UAE Warriors 55 в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Его соперником был опытный бразилец Родриго Кавалейро (27-10). Схватка прошла в договорном весе до 85 килограммов и завершилась уже в первом раунде - Кавалейро выиграл нокаутом.

Rodrigo Cavalheiro SLEEPS Erkin Darmenov with a left hand to the jaw.



Cavalheiro replaced his student Carlos Leal on a week's notice who got the call to fight Rinat Fakhretdinov at UFC 308. Crazy #UAEWarriors55 pic.twitter.com/dJPAMuJU9O