Топовый казахстанский боец оценил дебют Жумагулова в европейской лиге

Известный казахстанский боец ММА Артем Резников (25-8) высказался о победе своего соотечественника Жалгаса Жумагулова (17-9) в дебютном поединке чешско-словацкого промоушена Oktagon MMA, сообщают Vesti.kz.

9 ноября в Братиславе (Словакий) Жумагулов в рамках турнира Oktagon 63 единогласным решением судей выиграл валлийца Аарона Эби (16-10).

"Я не удивлен (что Жалгас Жумагулов продолжает драться). Он пахарь, молодец. Я был удивлен, что у него в UFC не пошло, потому что я думал, что у него должно было пойти. Он в Fight Nights хорошо себя показывал. Мы с ним даже дрались в одном карде один раз. Какие у него переспективы? Я не знаю соперников, не знаю лигу Oktagon. Я просто рад, что он одержал победу, победу за рубежом, и все. Если еще и уверенно победил, будем надеяться, что у него пойдет. Если он привезет пояс организации, в которой никого больше нет из Казахстана, это будет классно", - сказал в интервью "Вестнику ММА" Резников.

Это был первый поединок 36-летнего Жумагулова в чешско-словацком промоушене. Что касается 34-летнего Эйби, то он уже дважды бился за пояс чемпиона организации, но оба раза проиграл.

Напомним, Жумагулов в свое время провел семь боев в UFC: одержал одну победу и потерпел шесть поражений.