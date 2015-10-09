Топ-тренер разоблачил экс-чемпиона и назвал величайшего бойца ММА

Джон Джонс считается многими лучшим бойцом в истории ММА, но топ-тренер Хавьер Мендес опровергает этот тезис, передают Vesti.kz.

Аргументы Мендеса

"Как по мне, величайший — это Хабиб Нурмагомедов, — цитирует Мендеса vRINGe.com. — Я бы согласился с тем, что Джонс в этом списке. Но не могу. Потому что если тебя ловят на чём-то таком, чем ты не должен бы заниматься, то как после этого ты можешь претендовать на звание величайшего? Это настоящий спорт. А в настоящем спорте нельзя считать величайшим вот такого вот человека. Ведь сколько было случаев, когда спортсмен побеждал на Олимпийских играх, а затем оказывалось, что он жульничал? Ведь сколько было случаев, когда у спортсменов отнимали все медали…"

Американец Джон Джонс — бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, двукратный чемпион UFC в полутяжёлом весе и самый молодой чемпион за всю историю организации. Многие считают Джонса уникумом в ММА и лучшим бойцом всех времён. Он завершил карьеру профессионального бойца 21 июня 2025 года. На его счету 28 побед и одно поражение, ещё один бой признан несостоявшимся.

Россиянин Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в лёгком весе. На профессиональном уровне он провёл 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Завершил карьеру в 2021 году.

