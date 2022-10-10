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Топ-боец из Казахстана оставил послание для Куата Хамитова

Топ-боец из Казахстана оставил послание для Куата Хамитова
©instagram.com/kuat__khamitov

Известный казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов обратился к своему соотечественнику Куату "Найману" Хамитову, которому скоро предстоит вернуться в октагон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

28 октября в Москве Хамитов встретится с армянским оппонентом Давидом Хачатряном в бою за звание чемпиона TOP Fight.

А вот какое послание получил "Найман" от Ахметова: "Газуй, братишка".

Напомним, в своем последнем поединке, состоявшемся в сентябре на турнире Mergen Fighting Championship 3 в Атырау, Хамитов победил россиянина Василия Бабинцева.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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Метки:
Ахметов Кайрат Хамитов Куат MMA Казахстан

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