Топ-20 непобежденных бойцов ММА. На каком месте Рахмонов?

Тысячи бойцов становятся профессионалами, сотни из них выходят на мировой уровень, десятки становятся звездами, единицы - легендами. Но даже не всем легендам удается сохранить заветный нолик в графе поражений. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию список топ-20 непобежденных бойцов ММА на сегодняшний день.

В список были включены действующие бойцы, которые не объявляли о завершении карьеры. По этой причине его не возглавляет экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0). Мы обращали внимания на рекорды бойцов по данным Tapology и Sherdog. Если данные на двух сайтах разнились, то мы принимали ту сторону, где количество побед больше.

20. Тимур Хизриев (Россия, лига PFL, полулегкий вес) - 15-0, 4 финиша

19. Джонни Эблин (США, лига Bellator, средний вес) - 15-0, 7 финишей

18. Даниэль Маркос (Перу, лига UFC, легчайший вес) - 15-0-0-1, 8 финишей

17. Сарваджон Хамидов (Таджикистан, лига Bellator, полулегкий вес) - 15-0, 9 финишей

16. Жан Матсумото (Бразилия, лига UFC, легчайший вес) - 15-0, 9 финишей

15. Ислам Омаров (Россия, лига ACA, полулегкий вес) - 15-0, 10 финишей

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14. Татсуро Тайра (Япония, лига UFC, наилегчайший вес) - 15-0, 11 финишей

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13. Багама Никабагамаев (Россия, лига MFP, легкий вес) - 15-0, 12 финишей

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12. Магомед Умалатов (Россия, лига PFL, полусредний вес) - 15-0, 12 финишей

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11. Илия Топурия (Испания, лига UFC, полулегкий вес) - 15-0, 13 финишей

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10. Майкл Моралес (Эквадор, лига UFC, полусредний вес) - 16-0, 12 финишей

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9. Адриан Бартосински (Польша, лига KSW, полусредний вес) - 16-0, 13 финишей

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8. Шамиль Мусаев (Россия, лига PFL, полусредний вес) - 17-0-1, 12 финишей

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7. Азамат Керефов (Россия, лига АСА, наилегчайший вес) - 17-0, 6 финишей

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6. Умар Нурмагомедов (Россия, лига UFC, легчайший вес) - 17-0, 9 финишей

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5. Усман Нурмагомедов (Россия, лига Bellator, легкий вес) - 17-0-0-1, 14 финишей

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4. Мовсар Евлоев (Россия, лига UFC, полулегкий вес) - 18-0, 7 финишей

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3. Шавкат Рахмонов (Казахстан, лига UFC, полусредний вес) - 18-0, 18 финишей

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2. Валентин Бенишев (Болгария, лига Max Fight, легкий вес) - 19-0, 13 финишей

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1. Мовлид Хайбулаев (Россия, лига PFL, полулегкий вес) - 21-0-1-1, 9 финишей