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Вот тебе и хардкор. Профи-боксер сломал нос алматинскому школьнику и тот получил контракт с ММА-лигой

Вот тебе и хардкор. Профи-боксер сломал нос алматинскому школьнику и тот получил контракт с ММА-лигой
©HFC MMA

На прошлой неделе в Алматы состоялся громкий турнир по смешанным единоборствам, который организовала российская лига Hardcore FC MMA (HFC MMA). Именно там свои победы одержали Куат Хамитов, Муратбек Касымбай и еще двое казахстанцев. Но не менее запоминающимся стал эпизод с ранее никому неизвестным фанатом ММА - Райымбеком Жангозиным

Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как ученик 11-го класса одной из алматинских школ оказался в центра октагона в самом разгаре турнира, а также почему он покинул клетку со сломанным носом, и даже после этого может быть счастлив. 

Этот ивент лиги HFC MMA стал первым стадионным в истории промоушена. И сразу же он прошел именно в Казахстане, а не в России. Между предварительным и главным кардами организаторы сделали непродолжительную паузу. 

Сначала в клетку вышли звездные файтеры лиги по правилам кулачных боев. Каждому из них задали вопросы и дали высказаться относительно своих дальнейших планов. После этого в клетке объявили, что сейчас состоится так называемая "минутка". 

Организаторы решили вызвать в октагон двух случайно выбранных зрителей, чтобы они провели минутный поединок по боксерским правилам. У собравшихся в клетке бойцов просили назвать сектор, а также номера ряда и места. Через несколько мгновений в октагоне оказались Жангозин и Ахмед Гадаборшев

Зрителям, вышедшим в центр клетки, дали надеть четырехунцевые перчатки ММА, которые достаточно травмоопасны для непрофессионалов. Меньше десяти секунд хватило Гадаборшеву, чтобы досрочно завершить поединок. Он провел комбинацию корпус-голова, и вторым ударом отправил противника на канвас. Практически сразу стало понятно, что нос у Жангозина сломан.

Этот момент начинается на 03:00:30:

И только после этой победы Гадаборшев, добравшись до микрофона, заявил, что является мастером спорта по боксу. Как оказалось, он даже участвовал в нескольких турнирах казахстанской кулачной лиги Nomad Fighting. Зрители в зале, которые и так не были в восторге от происходящего, загудели не на шутку. Ахмед же не понимал критики в свой адрес.

В интервью "Вестнику ММА" он подробно рассказал, что собирался выйти в клетку, чтобы просто легко поработать, и заявил, что не бил в полную силу. Более того, по словам Гадаборшева, соперник сам наткнулся на этот встречный удар, который и стал причиной сломанного носа.

Гадаборшев - 28-летний боксер. Помимо выступлений на турнирах Nomad, он также бился по правилам профи-бокса. К примеру, в декабре 2019-го участвовал в вечере бокса в Алматы, победив техническим нокаутом соперника из Афганистана.

А вот его соперником стал молодой казахстанец Жангозин. Из открытых источников стало известно, что ему 17 лет, и он учится в выпускном 11-м классе школы-гимназии №81. Получается, что мастер спорта по боксу нанес серьезную травму несовершеннолетнему зрителю, который по счастливой (или не очень) случайности вышел в центр клетки. 

Известно, что парень планирует стать переводчиком в будущем, а также видит себя в спорте:

Накануне в лиге HFC MMA сделали заявление, в котором сообщили, что оплатили юноше операцию и даже предложили контракт, чтобы Райымбек мог выступить среди любителей на одном из турниров их промоушена. Очень интересный ход со стороны организации, но похвальный:

#ЛюдиХардкора, мы всегда находимся в открытом диалоге с нашей аудиторией и умеем признавать свои ошибки. И, что самое главное, мы умеем слышать вас.

Наша организация просто не могла не позаботиться о здоровье нашего зрителя — Райымбека Жангозина, получившего травму в рамках открытой рубрики "Минутка". Мы в полном объеме оплатили его операцию и оплатим его восстановление. Также Райымбек приглашен на ближайшую конференцию HFC MMA и получит долгосрочный контракт для любительских выступлений по выбранной им дисциплине, где он сможет проявить себя.

Давайте вместе пожелаем скорейшего восстановления бойцу и поблагодарим его за смелость! Хардкор — это не только про шоу, но и про людей.

Впредь мы обещаем доработать форматы наших рубрик во избежание подобных ситуаций. Ещё раз приносим свои извинения бойцу, его близким и каждому зрителю.
С уважением, искренне Ваш HFC MMA.

Да, Райымбек не профессиональный спортсмен, однако в его Instagram-аккаунте есть несколько сохраненных Stories, в которых он показывал себя на тренировках в зале. Вероятно, парень увлекается смешанными единоборствами и борьбой, поэтому оказался на турнире неслучайно. 

Кроме того, нам удалось найти информацию об участии Жангозина на одном из турниров по ММА среди юношей. Там он занял первое место в своей возрастной и весовой категории. 

Сначала многие могли лишь посочувствовать бедняге, который пришел с хорошим настроением насладиться громким турниром, а затем остался с разбитым носом на глазах у всех. Но теперь не исключено, что и сам Райымбек счастлив, что все сложилось именно так, ведь попасть в Hardcore - мечта многих бойцов. Даже его обидчик Гадаборшев в интервью все тому же "Вестнику ММА" признался, что не прочь показать себя на площадке HFC MMA.

Кстати Ахмеда многие пользователи Сети начали подозревать в целенаправленном нанесении травмы сопернику и желании его нокаутировать. Эти люди считают, что профессиональный боксер вышел в клетку, хотя номер его места не был назван, а сам он хотел лишь впечатлить руководство лиги HFC MMA и получить возможность драться в лиге. 

Вопросы есть и к лиге, которая допускает к такого рода развлечениям непрофессионалов. И это при том, что все спортсмены, выходящие в клетку, перед выступлением подписывают официальные документы, подтверждая, что осведомлены о возможности получения травмы или даже летального исхода. По логике вещей, даже те, кто выходит в клетку ради участия в "Минутке", должны проходить через эту же процедуру.

Надеемся, что ситуация с контрактом парня с лигой не станет пустым разговором, и Жангозин действительно получит свой шанс в HFC MMA. Известность приходит к людям по-разному, и Райымбек вряд ли представлял перед посещением турнира, что на следующее утро проснется популярным.

Пока же желаем новой звезде лиги HFC MMA скорейшего восстановления, успешной сдачи выпускных экзаменов в школе и ЕНТ!

Фото: HFC MMA, Instagram.com/81_school_gymnasium/©️

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Метки:
MMA Алматы Казахстан Россия

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