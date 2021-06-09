"Так тяжело, что хотелось плакать". Хамитов - о сопернике из "Дома-2", сроках завершения карьеры и съемках в кино

Казахстанский боец смешанного стиля Куат "Найман" Хамитов дал интервью для YouTube-канала "Вестник ММА". В нем 33-летний файтер рассказал о двух предстоящих поединках, вспомнил о маленьких гонорарах, а также ответил на вопросы о своем условном сроке и съемках в кино.

- Расскажи о ближайшем поединке?

- Сейчас я готовлюсь к бою, который пройдет 19 июня в Атырау против украинского бойца [Романа Головинова]. Сидим на диете, через пару дней вылетаем туда. Это, можно сказать, промежуточный бой перед большим поединком с Марифом Пираевым.

- Не рискованно ли соглашаться на бой с Головиновым, ведь тебе нужно будет еще раз гонять вес, ты можешь получить какую-то травму и слететь с куда более медийного поединка?

- Я очень долго отдыхал, был двухлетний простой. Возраст сейчас не в мою пользу, стараюсь быть активным. Надеюсь, что после этого боя выйду на свой пиковый уровень, потому что мне нужно было провести пару поединков, чтобы вернуть прежние кондиции. Думаю, что здесь нет никакого риска, на восстановление время будет, даже если получу травму. До конца сентября или начала октября есть еще четыре месяца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★★★𝐍𝐀𝐈𝐌𝐀𝐍★★★ (@kuat__khamitov) - Почему именно Пираев? Он больше ассоциируется с Поп ММА, а ты всю карьеру выступал в настоящем...

- Все началось с того, что организация GFC (бывшая лига EFC. - Прим. ред.) предложила мне бой с Марифом. Я дал согласие, но тот гонорар, который нам предложили... Это вообще смешные деньги. Поэтому мне пришлось отказаться. Он начал говорить лишнее, везде писать: "Куат, подписывай контракт, я тебя сильно бить не буду". Я ему написал и спросил: "Ты что, согласился драться за эти деньги?". И так мы вопрос закрыли. Недавно я увидел пост... Если честно, всем надоела уже эта "тройка". Они не дерутся, чушь несут, с весом определиться не могут. В каком-то паблике про них начали выкладывать видео, а я в комментариях написал: "Я устал от этих "трех подруг". Видимо, Марифу не понравилось, и он начал писать мне в личку.

- "Три подруги" - это Мариф, Чорчанше Чоршанбиев и "Персидский дагестанец"?

- Я их называю ведущими "Дома-2". Все началось отсюда. Затем Камил Гаджиев (президент AMC Fight Nights. - Прим. ред.) позвонил мне и предложил провести главный бой на турнире в Алматы против Пираева. Я дал свое согласие, а все детали ближе к бою обсудим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★★★𝐍𝐀𝐈𝐌𝐀𝐍★★★ (@kuat__khamitov) - Маленький смешной гонорар для тебя - это сколько?

- Говорить вообще стыдно, если честно. Я выступаю с 2010 года. В 2011-12 годы я примерно за такие же деньги дрался.

- Две тысячи долларов плюс две тысячи в случае победы?

- Чуть больше, но рядом. В AMC Fight Nights мне всегда платили хорошо. Могу сказать, что будет раз в шесть-семь больше.

- Ты готов к пресс-конференциям с Марифом, разжигать интерес публики?

- Вообще я хочу, чтобы никто не забывал, что Пом ММА "Домом-2" я назвал. Что касается пресс-конференций, я всегда "за", потому что ММА сейчас - это не просто спорт, это шоу-бизнес. И болельщикам, и мне это будет интересно. Многие журналисты и фанаты захотят поприсутствовать, позадавать вопросы. Сам я не буду участником "Дома-2", потому что бой будет проходить в организации AMC Fight Nights. Переходить туда я не буду. Я Пираева вытащил из го*на.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★★★𝐍𝐀𝐈𝐌𝐀𝐍★★★ (@kuat__khamitov) - Насколько он серьезный соперник?

- Мы начинали примерно в одно время. Я помню, когда он приезжал на турниры Alash Pride FC, выступал на категорию выше меня. Тогда он был серьезным соперником, побеждал, был хорошим борцом, выигрывал досрочно. Но в последние пять лет он пропал с радаров, связался с Поп ММА. О его спортивных достижениях я слышу меньше. Меня ждет нелегкий бой, я специально предложил Гаджиеву, чтобы поединок был из пяти раундов и лишних вопросов потом не было. Оба борцы, грэпплеры. Думаю, в основном бой пройдет в борьбе. И при пяти раундах, я считаю, никакого судейского решения не будет.

- Как ты себя ощущаешь?

- Так, будто я только начинаю свой путь в ММА. Когда мы начинали, у нас толком не было тренеров, не знали, как нужно гонять вес, как восстанавливаться, какие препараты, витамины... Первые пять лет ничего не знали, на характере все делали. Я помню, весил 74 килограмма и гонял до 70, просто голодая дома. Вот когда против Зубайры Тухугова дрался, я три дня просто ничего не ел. Вот так я сбросил четыре килограмма. Сейчас я уже тренируюсь по-другому, сборы прохожу, все делаю с умом. Мне кажется, что у меня открылось второе дыхание. Моя мечта - провести около 50 боев, как Мухаммед Али. Хочу остаться в клетке до 2030 года.

- Где ты тренируешься, в какой команде?

- Я не представляю команду, я представляю Казахстан. Два раза в неделю собираемся с теми, кто живет в Алматы и "варится" в ММА. Тренируемся. В остальное время каждый своими делами занимается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★★★𝐍𝐀𝐈𝐌𝐀𝐍★★★ (@kuat__khamitov) - Кого ты будешь подключать в качестве спарринг-партнеров во время подготовки к Пираеву?

- С 2013 года мы тренируемся вместе с Артемом Резниковым. Обязательно его подключу, как и серебряного призера чемпионата мира по грэпплингу Азамата Бакытова. Соберу лучших грэпплеров, борцов, хороших боксеров.

- Почему ты выбрал именно AMC Fight Nights?

- Я выступаю здесь с 2016 года, у нас близкие отношения со всей командой. У меня даже контракт давно закончился с лигой, но мы уже можем договориться о бое устно. С Гаджиевым всегда хорошо иметь дело, можно поговорить, человек с богатым опытом. Они мне дают эксклюзивный контракт, по которому я могу драться не только в Fight Nights, но и за границей. Главное, чтобы я не выступал в других российских промоушенах.

- Что можешь сказать о возможном реванше с Нариманом Аббасовым?

- С Аббасовым у нас был интересный бой. Я считаю, что это был худший день в моей жизни, я был весь поломанный, с травмами. Не смог показать себя на все сто процентов. Мне казалось, что он мне не соперник, и я его легко пройду. Но сейчас он защищает свой пояс, побеждает противников. Если мне предложат этот бой, то я с удовольствием приму его, отнесусь более серьезно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★★★𝐍𝐀𝐈𝐌𝐀𝐍★★★ (@kuat__khamitov) - Дела с судебным иском уже позади?

- Ничего не закончено. Мне дали условно шесть месяцев, срок закончится 16 или 19 августа. Сейчас я невыездной боец, поэтому поединки провожу в Казахстане. Нахожусь под домашним арестом, никуда не могу выезжать, тем более за границу.

- Расскажи про съемки фильма "Портье"?

- Еще в начале карьеры я знал, что после спорта я буду сниматься в кино. Когда мне предложили роль, то было очень интересно, сюжет понравился. Это оказалось нелегко. Раньше я воспринимал работу актеров несерьезно, но теперь на себе прочувствовал. Казалось, что я уже не хочу сниматься, задавался вопросом: "Зачем я согласился?". Уставал сильно. Во время съемок я не то чтобы погулять с друзьями, а даже в интернете не сидел, телефон не трогал. Я понял, что это очень серьезная и трудная профессия. В следующий раз буду думать, соглашаться ли на съемки. Было так тяжело, что хотелось плакать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★★★𝐍𝐀𝐈𝐌𝐀𝐍★★★ (@kuat__khamitov) - Фильм уже вышел?

- Нет, пока не вышел. Кинотеатры у нас только открылись, и даже мировые фильмы еще не приносят кассу. Всем людям до сих пор кажется, что кинотеатры еще закрыты на карантин. Мы с командой решили оставить премьеру на сентябрь, когда люди привыкнут к прежней жизни. Как мне сказал продюсер, все кинотеатры посчитали наш фильм успешным и сами предложили оставить премьеру на сентябрь. Я еще сам не смотрел его, самому интересно.

- Сколько длились съемки с твоим участием?

- Около недели. С девяти утра и, бывало, что до двух часов ночи. Самое тяжелое - повторять один и тот же кадр много раз.

Хамитов проведет свой следующий бой 19 июня в Атырау. Там он встретится с украинским файтером Головиновым под эгидой местной лиги Mergen FC. Осенью, ориентировочно в сентябре, "Найману" предстоит встретиться с россиянином Пираевым в Алматы. Этот поединок организует промоушен AMC Fight Nights.

Свой последний бой Куат провел в январе, нокаутировав в первом раунде российского дебютанта Максима Пантелеева (0-1). Сейчас казахстанец идет на серии из двух побед.

Напомним, в конце января бойцу вынесли приговор. Его судили по части 3 статьи 272 УК РК "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". После стало известно, что Хамитов получил полгода ограничения свободы.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!