Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Так тяжело, что хотелось плакать". Хамитов - о сопернике из "Дома-2", сроках завершения карьеры и съемках в кино

У него уже анонсировано два боя.

"Так тяжело, что хотелось плакать". Хамитов - о сопернике из "Дома-2", сроках завершения карьеры и съемках в кино
Куат Хамитов. Фото: Fight Nights©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

Казахстанский боец смешанного стиля Куат "Найман" Хамитов дал интервью для YouTube-канала "Вестник ММА". В нем 33-летний файтер рассказал о двух предстоящих поединках, вспомнил о маленьких гонорарах, а также ответил на вопросы о своем условном сроке и съемках в кино.

- Расскажи о ближайшем поединке?

- Сейчас я готовлюсь к бою, который пройдет 19 июня в Атырау против украинского бойца [Романа Головинова]. Сидим на диете, через пару дней вылетаем туда. Это, можно сказать, промежуточный бой перед большим поединком с Марифом Пираевым

- Не рискованно ли соглашаться на бой с Головиновым, ведь тебе нужно будет еще раз гонять вес, ты можешь получить какую-то травму и слететь с куда более медийного поединка?

- Я очень долго отдыхал, был двухлетний простой. Возраст сейчас не в мою пользу, стараюсь быть активным. Надеюсь, что после этого боя выйду на свой пиковый уровень, потому что мне нужно было провести пару поединков, чтобы вернуть прежние кондиции. Думаю, что здесь нет никакого риска, на восстановление время будет, даже если получу травму. До конца сентября или начала октября есть еще четыре месяца.

- Почему именно Пираев? Он больше ассоциируется с Поп ММА, а ты всю карьеру выступал в настоящем...

- Все началось с того, что организация GFC (бывшая лига EFC. - Прим. ред.) предложила мне бой с Марифом. Я дал согласие, но тот гонорар, который нам предложили... Это вообще смешные деньги. Поэтому мне пришлось отказаться. Он начал говорить лишнее, везде писать: "Куат, подписывай контракт, я тебя сильно бить не буду". Я ему написал и спросил: "Ты что, согласился драться за эти деньги?". И так мы вопрос закрыли. Недавно я увидел пост... Если честно, всем надоела уже эта "тройка". Они не дерутся, чушь несут, с весом определиться не могут. В каком-то паблике про них начали выкладывать видео, а я в комментариях написал: "Я устал от этих "трех подруг". Видимо, Марифу не понравилось, и он начал писать мне в личку. 

- "Три подруги" - это Мариф, Чорчанше Чоршанбиев и "Персидский дагестанец"?

- Я их называю ведущими "Дома-2". Все началось отсюда. Затем Камил Гаджиев (президент AMC Fight Nights. - Прим. ред.) позвонил мне и предложил провести главный бой на турнире в Алматы против Пираева. Я дал свое согласие, а все детали ближе к бою обсудим.

- Маленький смешной гонорар для тебя - это сколько?

- Говорить вообще стыдно, если честно. Я выступаю с 2010 года. В 2011-12 годы я примерно за такие же деньги дрался. 

- Две тысячи долларов плюс две тысячи в случае победы?

- Чуть больше, но рядом. В AMC Fight Nights мне всегда платили хорошо. Могу сказать, что будет раз в шесть-семь больше. 

- Ты готов к пресс-конференциям с Марифом, разжигать интерес публики?

- Вообще я хочу, чтобы никто не забывал, что Пом ММА "Домом-2" я назвал. Что касается пресс-конференций, я всегда "за", потому что ММА сейчас - это не просто спорт, это шоу-бизнес. И болельщикам, и мне это будет интересно. Многие журналисты и фанаты захотят поприсутствовать, позадавать вопросы. Сам я не буду участником "Дома-2", потому что бой будет проходить в организации AMC Fight Nights. Переходить туда я не буду. Я Пираева вытащил из го*на.

- Насколько он серьезный соперник?

- Мы начинали примерно в одно время. Я помню, когда он приезжал на турниры Alash Pride FC, выступал на категорию выше меня. Тогда он был серьезным соперником, побеждал, был хорошим борцом, выигрывал досрочно. Но в последние пять лет он пропал с радаров, связался с Поп ММА. О его спортивных достижениях я слышу меньше. Меня ждет нелегкий бой, я специально предложил Гаджиеву, чтобы поединок был из пяти раундов и лишних вопросов потом не было. Оба борцы, грэпплеры. Думаю, в основном бой пройдет в борьбе. И при пяти раундах, я считаю, никакого судейского решения не будет. 

- Как ты себя ощущаешь?

- Так, будто я только начинаю свой путь в ММА. Когда мы начинали, у нас толком не было тренеров, не знали, как нужно гонять вес, как восстанавливаться, какие препараты, витамины... Первые пять лет ничего не знали, на характере все делали. Я помню, весил 74 килограмма и гонял до 70, просто голодая дома. Вот когда против Зубайры Тухугова дрался, я три дня просто ничего не ел. Вот так я сбросил четыре килограмма. Сейчас я уже тренируюсь по-другому, сборы прохожу, все делаю с умом. Мне кажется, что у меня открылось второе дыхание. Моя мечта - провести около 50 боев, как Мухаммед Али. Хочу остаться в клетке до 2030 года. 

- Где ты тренируешься, в какой команде?

- Я не представляю команду, я представляю Казахстан. Два раза в неделю собираемся с теми, кто живет в Алматы и "варится" в ММА. Тренируемся. В остальное время каждый своими делами занимается. 

- Кого ты будешь подключать в качестве спарринг-партнеров во время подготовки к Пираеву?

- С 2013 года мы тренируемся вместе с Артемом Резниковым. Обязательно его подключу, как и серебряного призера чемпионата мира по грэпплингу Азамата Бакытова. Соберу лучших грэпплеров, борцов, хороших боксеров. 

- Почему ты выбрал именно AMC Fight Nights?

- Я выступаю здесь с 2016 года, у нас близкие отношения со всей командой. У меня даже контракт давно закончился с лигой, но мы уже можем договориться о бое устно. С Гаджиевым всегда хорошо иметь дело, можно поговорить, человек с богатым опытом. Они мне дают эксклюзивный контракт, по которому я могу драться не только в Fight Nights, но и за границей. Главное, чтобы я не выступал в других российских промоушенах. 

- Что можешь сказать о возможном реванше с Нариманом Аббасовым?

- С Аббасовым у нас был интересный бой. Я считаю, что это был худший день в моей жизни, я был весь поломанный, с травмами. Не смог показать себя на все сто процентов. Мне казалось, что он мне не соперник, и я его легко пройду. Но сейчас он защищает свой пояс, побеждает противников. Если мне предложат этот бой, то я с удовольствием приму его, отнесусь более серьезно.

- Дела с судебным иском уже позади?

- Ничего не закончено. Мне дали условно шесть месяцев, срок закончится 16 или 19 августа. Сейчас я невыездной боец, поэтому поединки провожу в Казахстане. Нахожусь под домашним арестом, никуда не могу выезжать, тем более за границу. 

- Расскажи про съемки фильма "Портье"?

- Еще в начале карьеры я знал, что после спорта я буду сниматься в кино. Когда мне предложили роль, то было очень интересно, сюжет понравился. Это оказалось нелегко. Раньше я воспринимал работу актеров несерьезно, но теперь на себе прочувствовал. Казалось, что я уже не хочу сниматься, задавался вопросом: "Зачем я согласился?". Уставал сильно. Во время съемок я не то чтобы погулять с друзьями, а даже в интернете не сидел, телефон не трогал. Я понял, что это очень серьезная и трудная профессия. В следующий раз буду думать, соглашаться ли на съемки. Было так тяжело, что хотелось плакать. 

- Фильм уже вышел?

- Нет, пока не вышел. Кинотеатры у нас только открылись, и даже мировые фильмы еще не приносят кассу. Всем людям до сих пор кажется, что кинотеатры еще закрыты на карантин. Мы с командой решили оставить премьеру на сентябрь, когда люди привыкнут к прежней жизни. Как мне сказал продюсер, все кинотеатры посчитали наш фильм успешным и сами предложили оставить премьеру на сентябрь. Я еще сам не смотрел его, самому интересно. 

- Сколько длились съемки с твоим участием?

- Около недели. С девяти утра и, бывало, что до двух часов ночи. Самое тяжелое - повторять один и тот же кадр много раз. 

Хамитов проведет свой следующий бой 19 июня в Атырау. Там он встретится с украинским файтером Головиновым под эгидой местной лиги Mergen FC. Осенью, ориентировочно в сентябре, "Найману" предстоит встретиться с россиянином Пираевым в Алматы. Этот поединок организует промоушен AMC Fight Nights.

Свой последний бой Куат провел в январе, нокаутировав в первом раунде российского дебютанта Максима Пантелеева (0-1). Сейчас казахстанец идет на серии из двух побед.

Напомним, в конце января бойцу вынесли приговор. Его судили по части 3 статьи 272 УК РК "Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". После стало известно, что Хамитов получил полгода ограничения свободы.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA Хамитов Куат Казахстан Али Мухаммед Резников Артем Алматы Украина Россия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:04
Единоборства

"Так тяжело, что хотелось плакать". Хамитов - о сопернике из "Дома-2", сроках завершения карьеры и съемках в кино
Сегодня
12:02
Единоборства

Оспанов против экс-бойца UFC и дебют непобежденного казахстанца в России. Что будет на этой неделе в ММА?
Вчера
15:50
Единоборства

Хасбик vs Абдурозик: кто такие, сколько им лет и почему к их бою такой интерес?
5 июня
08:30
Единоборства

Видео тяжелого нокаута, или как боец из Казахстана потерпел первое поражение в карьере
5 июня
04:19
Единоборства

Первое поражение в карьере. Казахстанец был нокаутирован в дебютном поединке известного ММА-промоушена
4 июня
13:21
Бокс

Флойд Мейвезер заявил о готовности провести реванш с Конором МакГрегором
4 июня
12:03
Единоборства

Дебют непобежденного казахстанца в Brave. В какое время пройдет бой и где его смотреть?
3 июня
19:09
Единоборства

Хабиб решил стать футболистом: есть зарплата и клуб, а партнер - экс-игрок КПЛ
3 июня
17:00
Единоборства

Хабиб показал видео своего гола. Роналдо отреагировал
3 июня
10:10
Единоборства

Казахстанский боец Акимжан выступит на турнире Хабиба в Алматы. Есть соперник
2 июня
12:50
Единоборства

Дебют Оспанова в PFL, бой Хамитова, Рахмонов в UFC, приезд Хабиба в Алматы. Что интересного будет в июне в ММА?
2 июня
11:00
Единоборства

Хабибу готовы заплатить 440 миллионов за прощальный бой
2 июня
00:14
Единоборства

Казахстанец получил бой за титул в АСА
1 июня
16:55
Единоборства

Непобежденный казахстанец дебютирует в известном ММА-промоушене
31 мая
17:21
Единоборства

"Будем переть в UFC". Казахстанский боец - о жизни в США, Головкине, тоске по дому и знакомстве с Даной Уайтом
29 мая
14:37
Единоборства

Казахстанcкий файтер назвал желаемого соперника после победы над экс-бойцом UFC
29 мая
07:39
Единоборства

Казахстанец победил экс-бойца UFC из Бразилии на турнире в России
27 мая
20:51
Единоборства

В Алматы пройдет турнир по ММА с участием Хабиба
27 мая
16:59
Единоборства

"Как Тони Фергюсон". Иностранные фанаты поделились впечатлениями после боя Исмагулова
27 мая
14:00
Единоборства

Чемпион с приставкой "экс" и перспективная артиллерия. Кто выделяется из бойцов казахстанского менеджера в UFC
26 мая
10:42
Единоборства

Боец казахстанского менеджера попал в топ-15 рейтинга UFC
26 мая
09:11
Единоборства

Подписался в новую лигу, но все еще не дебютировал. Что известно о простое Асу Алмабаева
25 мая
14:10
Единоборства

Сразу два титульника в АСА, или почему ММА в Казахстане поднимается на ступень выше
24 мая
23:30
Единоборства

Казахстанский боец Резников проведет титульный бой против чемпиона АСА
24 мая
22:22
Единоборства

Стал известен гонорар казахского бойца Исмагулова за победу в UFC
24 мая
17:01
Единоборства

Казахстанец Кичигин против экс-бойца UFC из Бразилии, или что ждать на этой неделе любителям ММА
23 мая
03:32
Единоборства

Неудачный дебют. Казахский боец проиграл в первом поединке в октагоне UFC
23 мая
02:40
Единоборства

Побывал в нокдауне, но победил. Исмагулов разобрался с дерзким дебютантом из Бразилии
22 мая
10:14
Единоборства

"Вы деретесь за деньги, а мы сражаемся тысячелетиями". Казахский файтер сделал заявление перед четвертым боем в UFC
22 мая
08:36
Единоборства

Самая горячая девушка-боец потерпела первое поражение в ММА
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика