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Стало известно место Казахстана в мировом рейтинге ММА

Стало известно место Казахстана в мировом рейтинге ММА
©UFC

Стало известно, какое место занимает Казахстан в рейтинге стран в профессиональных смешанных единоборствах (ММА) по версии портала MMA-Oracle.com, сообщают Vesti.kz.

Абсолютным лидером является США  - "актив" американцев оценивается в 209 428 баллов. На втором месте идет Бразилия (140 091), а замыкает тройку сильнейших стран в ММА Россия (84 587).

Казахстан в этом рейтинге идет на 15-м месте (7 718 баллов).

Топ-10 стран в ММА выглядит так:
1. США - 209 428
2. Бразилия - 140 091
3. Россия - 84 587
4. Япония - 50 129
5. Великобритания - 27 881
6. Канада - 21 274
7. Польша - 19 843
8. Украина - 16 211
9. Франция - 14 023
10. Австралия - 10 213,
...15. Казахстан - 7 718.

Самым ярким представителем Казахстана в ММА на данный момент является Шавкат Рахмонов (18-0). Номад выступает в UFC, где провел шесть боев и во всех одержал победы.

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Метки:
MMA Рейтинг Бои по смешанным правилам

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