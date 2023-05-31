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Соперник Резникова по финалу Гран-при за миллион долларов назвал его сильное качество

Соперник Резникова по финалу Гран-при за миллион долларов назвал его сильное качество
©ACA MMA

Российский боец MMA Эдуард Вартанян в интервью MMA.Metaratings.ru дал характеристику своему сопернику по финалу Гран-при ACA казахстанцу Артему Резникову (24-6), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в легком весе пройдет 16 июня в Сочи (Россия) на турнире ACA 159. Общий фонд этого гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантирует себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

"Не ощущаю, что бой с Резниковым будет для меня самым важным в карьере. Для меня каждый бой важен. Даже тот, который прошел семь лет тому назад. Чувствую себя молодым, горячим, задорным, на 22 года. Опытным бойцом, но молодым в плане восстановления кондиций и других качеств. Самое главное — желание. Глаза горят на 100 процентов. Они и в полуфинале горели. Они не погасли, мои глаза будут гореть, пока я смогу двигаться. И в моей вселенной бой с Артемом - очень важный. Сильное качество Резникова - силовая прямолинейная борьба", - сказал Вартанян.

На данный момент Резников продолжает свою победную серию в легком весе, выиграв десять поединков. В свою очередь Вартанян сумел одержать победу в семи последних боях.

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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