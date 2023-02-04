Соперник Резникова по финалу Гран-при дал прогноз на последний бой Емельяненко

Известный российский боец Федор Емельяненко в ночь на 5 февраля проведет последний бой в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz. 46-летний россиянин в рамках турнира Bellator 290 проведет реванш в тяжелом весе против Райана Бейдера.

Свой прогноз на этот бой сделал российский боец лиги ACA Эдуард Вартанян. С ним в финале Гран-при сойдется казахстанец Артем Резников.

"Федор может выиграть, например, за счет своей подготовки. Он может более собрано подойти к ней. Вопрос в настрое. Он разберет то, что привело его к поражению от Бейдера, и будет действовать относительно этого. Главный козырь Федора - его удар! Сильный удар. Но небольшим фаворитом в этом противостоянии будет все же Бейдер", - цитирует Вартаняна Sport 24.

Отметим, что бой Емельяненко - Бейдер возглавит турнир.

Добавим, что призовой фонд Гран-при АСА составляет порядка миллиона долларов. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов.

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