Скандально известный "Персидский дагестанец" устроил стычку с казахстанцем на церемонии "лицом к лицу"

Казахстанский боец смешанных единоборств Муратбек Касымбай
(10-3) и иранский спортсмен Мохамад Хейбати
(2-0), более известный как "Персидский дагестанец"
, провели традиционную предтурнирную церемонию Face to face ("лицом к лицу") за день до AMC Fight Nights 99
в Москве (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Касымбай и Хейбати, являющиеся полулегковесами, предстоящий бой проведут в легкой весовой категории. Объяснением этому является тот факт, что казахстанский файтер вышел на замену на коротком уведомлении.
Поединок между экс-претендентом на чемпионский пояс организации Касымбаем и скандально известным "Персидским дагестанцем" станет одним из главных событий карда турнира.
Ранее мы писали подробнее о том, чем знаменит Хейбати и в каких скандалах он был замешан
за последний год. Изначально Мохамад должен был встретиться со своим принципиальным соперником - Чоршанбе Чоршанбиевым
(6-3-1) из Таджикистана.
Напомним, что на этом же турнире выступит
другой казахстанец - тяжеловес Шахмарал Джетписов
(9-4).
Vesti.kz выбирают лучшего спортсмена 2020 года. Давайте сделаем это вместе! Свой голос можно отдать по этой ссылке