В шаге от титула? Казахстанец подерется с непобежденным соперником на крупном турнире

Уже завтра, 26 ноября, казахстанский боец ММА Асу Алмабаев (16-2) выступит в главном карде крупного турнира BRAVE CF 66, который пройдет на острове Бали в Индонезии. Корреспондент Vesti.kz - о смене соперника казахстанца и его стремлении как можно скорее завоевать пояс чемпиона.

28-летний Асу, представляющий команду DAR Pro Team, в третий раз подерется под эгидой промоушена BRAVE. О его серии из 12 побед подряд говорят многие, как и о его чемпионских амбициях и цели перейти в UFC. Изначально планировалось, что поединок с участием Алмабаевым возглавит турнир в Индонезии, но после смены соперника статус боя понизили до соглавного события вечера.

За неделю с небольшим до выступления Алмабаев узнал, что его первоначальный соперник Мухаммад Идрисов (6-0) не выйдет в клетку из-за травмы. Но в организации быстро нашли замену - филиппинца Кеннета Манингата (6-0).

Этот боец выступает на профессиональном уровне лишь с августа прошлого года. Однако за столь короткий срок он одержал уже шесть побед, и лишь один бой продлился все три раунда. Дебютант лиги BRAVE начал с двух сабмишенов, а в последних двух поединках побеждал техническим нокаутом. Один раз он выиграл решением, а еще раз - дисквалификацией соперника за запрещенный удар.

Однако уровень Асу гораздо выше. Ни один из соперников Манингата не был опытным, и для филиппинца это чуть ли не бой всей жизни. Ранее он побеждал оппонентов, двое из которых имели рекорд 1-1, еще один боец был с 1-2, а оставшиеся трое были дебютантами.

Если взглянуть на рекорд Кеннета, то кажется, что это неплохая замена Идрисову на бой с Алмабаевым. Но если углубиться в историю боев филиппинца, то становится ясно, что уровень здесь несопоставимый.

У Манингата коричневый пояс по дзюдо и синий по бразильскому джиу-джитсу, но это вряд ли даст ему какое-то преимущество над экс-чемпионом NAIZA Алмабаевым. Стоит отметить, что в Instagram у филиппинца всего 238 подписчиков (у Асу - 141 тысяча), и после этого боя он может стать куда более известным.

Алмабаев уже потребовал у лиги пояс, который сейчас является вакантным. В случае уверенной победы над Манингатом казахстанец действительно должен биться только за пояс, это будет более чем обоснованно.

Напомним, что в последних двух поединках Алмабаев одержал победы решением.