Секс-символ MMA порадовала фанатов. Видео

Бывший боец UFC Пейдж Ванзант в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе приняла участие в турнире Power Slap 8. Американской спортсменке противостояла представительница ЮАР Кристина Вольмаранс, сообщает Vesti.kz со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

В этом поединке Ванзант одержала победу единогласным решением судей (30-25, 30-25, 30-25). Это был дебютный бой Пейдж в лиге по пощечинам Даны Уайта.

За свою карьеру Ванзант успела выступить в кулачной лиге Bare Knuckle FC и в рестлинг-промоушене All Elite Wrestling (AEW). На ее счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений. В активе Вольмаранс одна победа и два поражения.

Paige VanZant just dog walked her opponent in Power Slap 😳 pic.twitter.com/ltnUtgOD8R