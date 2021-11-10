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Секс-символ ММА опубликовала откровенные фото в бикини

Секс-символ ММА опубликовала откровенные фото в бикини
©instagram.com/paigevanzant/
Новости спорта Единоборства Смешанные

Одна из самых сексуальных девушек в ММА американка Пейдж Ванзант поделилась со своими подписчиками в Instagram очередными откровенными снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ванзант позирует в бикини. Ее фотки набрали почти 180 тысяч лайков. На нее подписаны 2,9 миллиона человек.

Летом Ванзант провела кулачный бой против своей соотечественницы Рэйчел Остович, которой проиграла решением. После этой неудачи Ванзант какое-то время находилась в депрессии и даже подумывала завершить карьеру, но позже спортсменка нашла в себе силы перешагнуть через это поражение.

Впоследствии она продолжила заниматься еще одним своим любимым делом, выкладывать в соцсетях пикантные фото:

Добавим, что дебют 27-летней Ванзант в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship состоялся в феврале этого года. Тогда она проиграла американке Бритен Харт.

В ММА на ее счету 13 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела пять поражений.

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Метки:
MMA

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