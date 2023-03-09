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Сапиев обратился к казахстанцам по поводу "травли" борца после конфликта

Сапиев обратился к казахстанцам по поводу "травли" борца после конфликта
©instagram.com/serik_sapiyev

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев попросил казахстанцев забыть о его конфликте с борцом Зелимханом Мусихановым, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Ранее казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова рассказала, что громкий конфликт между ними обернулся для молодого борца отчислением из спортивного колледжа, а для членов его семьи - увольнением с работы. Позже в колледже сделали заявление по "отчислению" Мусиханова.

Вот что по этому поводу сказал Сапиев:

"Я впервые об этом слышу. Информацию, связанную с его семьей, я также подтвердить не могу. Я против какой-либо травли. Я бы хотел попросить наш народ забыть об этой ситуации. Инцидент исчерпан. Спорт - это всегда эмоции, это нормальная часть любого соперничества. Я бы хотел пожелать только успехов этим молодым людям", - рассказал именитый боксер.

Напомним, инцидент произошел в феврале на турнире Naiza 49 в Алматы. Во время игры в Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) борец жестко бросил Сапиева на настил. Олимпийскому чемпиону это не понравилось, и завязалась потасовка в октагоне.

Их удалось разнять. Однако позже стороны продолжили выяснять отношения уже в раздевалке. После этого борец и тренер записали видеообращение с извинениями.

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Метки:
Сапиев Серик NAIZA MMA Казахстан

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