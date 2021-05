Самая горячая девушка-боец потерпела первое поражение в ММА

Одна из самых сексуальных девушек ММА 22-летняя Валери Лоуреда потерпела первое поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Случилось это на турнире Bellator 259 в Анкасвилле (США). 22-летняя американка решением проиграла 26-летней соотечественнице Ханне Гай, для которой это был дебют в промоушене.

Таким образом, Лоуреда потерпела первое поражение в ММА, куда она пришла из таэквондо в феврале 2019 года. В предыдущих трех боях на Bellator она выиграла у американок Колби Флетчер, Ларкин Дэш и Тары Графф.

Check out the final minute of round 1️⃣ between @ValerieLouredaa and Hannah Guy.



The #Bellator259 main card is LIVE on @SHOSports. Tune in NOW to catch round 2️⃣.

https://t.co/RNtauZGbbQ #MMA pic.twitter.com/dlmetDR89O